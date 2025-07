Fluminense - Al-Hilal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Fluminense vs Al Hilal

La sensation Al-Hilal ! Après avoir éliminé Manchester City, le club saoudien défie le géant brésilien Fluminense en quart du Mondial des Clubs.

Le football saoudien n'est plus seulement une puissance financière, c'est désormais une force sportive qui bouscule l'ordre mondial. Après son exploit retentissant et historique face à Manchester City en huitièmes de finale, Al-Hilal se présente en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs avec un nouveau statut. Ce vendredi à Orlando, le club de Riyad défie le géant brésilien Fluminense avec une idée en tête : prouver que sa révolution est bien réelle.

Al-Hilal, la sensation qui a choqué le monde

L'onde de choc de leur victoire face à Manchester City (4-3 après prolongation) résonne encore. En devenant la première équipe asiatique de l'histoire à éliminer un cador européen dans la compétition, Al-Hilal a fait taire les critiques. Loin d'être un accident, ce succès, qui fait suite à un match nul obtenu face au Real Madrid en poules, est la preuve de la crédibilité de leur projet. Portée par des joueurs de classe mondiale, l'équipe saoudienne n'est plus un simple outsider, mais un prétendant légitime au titre.

La "patte" Inzaghi et un collectif de stars concernées

Cette transformation spectaculaire porte la marque d'un homme : Simone Inzaghi. Arrivé quelques semaines seulement avant le tournoi, l'ancien coach de l'Inter Milan a insufflé sa rigueur tactique et son ambition à un groupe déjà talentueux. Avec des leaders comme Kalidou Koulibaly, Rúben Neves ou Sergej Milinković-Savić, qui avaient à cœur de prouver que leur choix de carrière était aussi un choix sportif, Al-Hilal se présente comme une véritable équipe, et non comme un simple assemblage de stars.

Fluminense, le roc brésilien en travers du chemin

Mais pour continuer à rêver, il faudra passer l'obstacle Fluminense. Vainqueurs de la Copa Libertadores 2023, les Brésiliens ont eux aussi impressionné en dominant tactiquement l'Inter Milan au tour précédent (2-0). Emmenés par l'inoxydable Thiago Silva en défense et le vétéran Germán Cano en attaque, ils représentent la tradition et la "grinta" sud-américaine. Ce choc entre la nouvelle puissance saoudienne et l'institution brésilienne promet d'être une bataille tactique fascinante.

Horaire et lieu du match Fluminense vs Al Hilal

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Final Stage Camping World Stadium

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Fluminense et Al Hilal se jouera au Camping World Stadium à Orlando, Floride, États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00, heure française, le vendredi 4 juillet 2025.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Fluminense

Le club brésilien devra faire sans Renê, suspendu pour cette rencontre. L’incertitude plane également autour de Matheus Martinelli, touché physiquement. Lors de leur dernier match, les hommes de Renato Gaúcho avaient opté pour une défense à trois — un choix tactique payant face à l’Inter, qu’il pourrait être tenté de reconduire.

Infos de l'équipe d'Al Hilal

Face à Manchester City, Al-Hilal avait lui aussi choisi une défense à trois, mais devrait revenir à un schéma plus classique en 4-2-3-1 pour ce quart de finale. Aleksandar Mitrović, absent des dernières feuilles de match, ne devrait pas faire son retour. En revanche, le danger principal reste Marcos Leonardo, déjà auteur de trois buts depuis le début du tournoi et en lice pour le Soulier d’Or.

