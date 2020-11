Florian Thauvin a honte du parcours de l'OM en Ligue des champions

Avant la réception du FC Porto, Florian Thauvin a fait part de sa honte concernant le parcours de l'OM en Ligue des champions.

Mercredi soir, l'OM recevra le lors de la quatrième journée de la . L'OM n'a toujours pas pris le moindre point dans cette compétition ni inscrit le moindre but. Pis, l'OM reste sur une série de douze défaites consécutives en Ligue des champions (à égalité avec ) et pourrait, en inclinant contre Porto, s'adjuger un triste record…

Ce mardi, Florian Thauvin était présent lors de la conférence de presse d'avant match et il a fait part de son sentiment de honte : « On doit montrer un autre visage dans cette compétition. J'espère que demain on aura un sursaut d'orgueil tous ensemble pour faire mieux. C'est difficile en tant que compétiteur d'enchaîner les défaites. Il faut tirer les conclusions des erreurs qu'on a faites. On doit faire beaucoup mieux dans l'attitude. Il faut se battre et avoir un sursaut d'orgueil. Quand on joue dans un club comme l'OM, on ne peut pas accepter ça. Et moi, en tant que premier supporteur, je ne l'accepte pas. Il faut faire mieux. J'ai du mal à l'assumer, il y a un sentiment de honte. On ne peut pas accepter ça. »