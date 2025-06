Flamengo - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Choc des titans au Mondial des Clubs ! Flamengo et Chelsea, tous deux sur une dynamique impressionnante, s'affrontent pour la 1e place du groupe D.

Deux mastodontes, deux dynamiques impressionnantes, et une place pour les huitièmes de finale déjà en jeu. Le choc de ce vendredi à Philadelphie entre les Brésiliens de Flamengo et les Anglais de Chelsea oppose deux des équipes les plus en forme de cette Coupe du Monde des Clubs. Après une entrée en matière parfaitement maîtrisée pour chacun, cette confrontation au sommet promet une bataille tactique et intense pour la suprématie du Groupe D.

Flamengo, la vague rouge et noire déferle sur l'Amérique

Le club de Rio de Janeiro aborde cette rencontre avec une confiance absolue. Actuel leader du championnat brésilien, Flamengo reste sur une série de neuf matchs sans défaite, dont cinq victoires consécutives. Sa défense est devenue un véritable mur, n'ayant encaissé aucun but lors des quatre dernières rencontres. Ce succès porte la marque de son jeune entraîneur, Filipe Luís. Pour un clin d'œil du destin, l'ancien défenseur... de Chelsea a insufflé un style de jeu audacieux à son équipe, basé sur un pressing haut, et obtient des résultats remarquables.

Chelsea, le réveil d'un cador européen

Après une saison 2024-2025 terminée en trombe, avec une victoire en Conference League et une qualification pour la Ligue des Champions, Chelsea a confirmé son renouveau. Les hommes d'Enzo Maresca ont remporté neuf de leurs dix derniers matchs officiels et ont, eux aussi, affiché une grande solidité défensive. Vainqueurs de l'édition 2021 de la compétition, les Blues ont parfaitement lancé leur campagne en dominant LAFC (2-0) et savent qu'une victoire ce soir leur ouvrirait en grand les portes des huitièmes de finale.

Un duel tactique pour la première place

Cette affiche est la première grande confrontation de ce groupe. Elle opposera le style flamboyant et risqué de Flamengo à la puissance et à la rigueur retrouvées de Chelsea. C'est aussi un duel fascinant entre deux jeunes coachs prometteurs qui impriment leur marque. Une des deux impressionnantes séries victorieuses prendra probablement fin ce soir. Le vainqueur, lui, aura fait un pas de géant vers la qualification.

Horaire et lieu du match Flamengo - Chelsea

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. D Lincoln Financial Field

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Flamengo et Chelsea se jouera au Lincoln Financial Field à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00, heure française, le vendredi 20 juin 2025.

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 18 N. de la Cruz Blessures et suspensions 29 W. Fofana

— M. Mudryk

Infos de l'équipe de Flamengo

Le milieu de terrain Jorginho s’apprête à défier son ancien club avec une motivation particulière. Entré en jeu lors de la victoire contre l’Espérance de Tunis, il pourrait obtenir plus de temps de jeu face à Chelsea.

Alex Sandro, ex-défenseur de la Juventus, espère être apte après avoir manqué le premier match sur blessure. En soutien de l’attaque, Giorgian De Arrascaeta, vice-capitaine, devrait une nouvelle fois évoluer dans un rôle de numéro 10, juste derrière Bruno Henrique ou Pedro, en balance pour occuper la pointe.

Infos de l'équipe de Chelsea

Wesley Fofana poursuit sa rééducation après une opération des ischios. Mykhaylo Mudryk, de son côté, reste provisoirement suspendu suite à un contrôle antidopage positif, en attente d’éclaircissements.

Par anticipation à plusieurs mouvements estivaux, Djordje Petrovic, Axel Disasi, Raheem Sterling et João Félix n’ont pas été inscrits dans la liste des joueurs pour le Mondial des clubs.

En revanche, Enzo Fernández, buteur en sortie de banc face au LAFC, devrait retrouver une place de titulaire. Recruté cet été, Liam Delap est lui aussi en lice pour connaître sa première titularisation, après avoir délivré une passe décisive à l’Argentin pour ses débuts.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

