Fiorentina, un groupe de supporters tacle Ribéry

Un groupe de supporters de la Viola a rétorqué très sévèrement au message de Franck Ribéry. Le Français s'exprimait après avoir subi un cambriolage.

Franck Ribéry a découvert son domicile toscan cambriolé le week-end dernier. L’attaquant français a diffusé un message très amer sur les réseaux sociaux, alors que sa villa avait été visitée par des voleurs pendant le match contre .

Son message, où il évoquait un départ de la Viola, a suscité l'ire d’un groupe de supporters, les "Indipendenti" (Indépendants) et ces derniers ont répondu au Français, l'exhortant à se laver la bouche.

"Nous comprenons le choc, nous comprenons la sensation désagréable de se sentir violé dans l’intimité de son domicile, mais il nous reste difficile de comprendre tes paroles. Dans ton message sur les réseaux sociaux, tu laisses entendre que la ville de Florence est un endroit où l’on ne se sent pas en sécurité. Tu nous dis que ta femme et tes enfants sont 'en sécurité à Munich', sans même parler du Medellin du temps de Pablo Escobar. On espère que, parce qu’il ne s’agit pas de ta langue natale, tu t’es mal exprimé. Car si un cambriolage devient une excuse pour changer de club, elle ne tient pas la route [...] Alors cher Franck, nous t’aimons, mais avant de parler de Florence comme d’un Medellin ordinaire, lave-toi la bouche."

Reste à savoir si l'ancien Munichois va enchérir...