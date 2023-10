Fini pour Pogba en Bleu ? L’avis tranché de Deschamps

Paul Pogba est dans de sales draps depuis le début de saison. Ne retrouvera-t-il plus sa place chez les Bleus ? La réponse de Deschamps.

En plus de son problème extra sportif avec son frère Mathias, Paul Labile Pogba fait face à un gros souci avec la justice sportive. Le joueur étant testé positif à la testostérone et suspendu par le Tribunal national antidopage, l’on se demande si le joueur pourrait retrouver les terrains aussi vite. Son avenir en Bleu est aussi mis en cause. Ceci après son nouveau diagnostic confirmé.

Deschamps a tranché pour Paul Pogba

En conférence de presse avant les deux matchs des Bleus contre les Pays-Bas, vendredi, en éliminatoires de l’Euros 2024, et l’Ecosse, en amical, mardi, le sélectionneur de l’Equipe de France a été interrogé sur le cas de l’ancien milieu central de Manchester United, dont le salaire a été revu drastiquement à la baisse par la Vieille Dame. Deschamps se sent « triste » pour le champion du monde 2018.

"Allegri est surtout très triste pour Paul, comme je le suis moi aussi, il lui tombe beaucoup de choses sur la tête ces derniers temps. Il se retrouve dans une situation compliquée. Il va se défendre. Il aura besoin de se défendre, ça rentre dans le cadre d'une longue procédure. Elle a commencé avec l'expertise de l'échantillon. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais c'est triste pour lui ce qui lui arrive", a commencé le sélectionneur de la France.

L'article continue ci-dessous

Interrogé ensuite sur la possibilité de revoir l’international milieu central français, le coach français ne veut pas se montrer décideur. A l’en croire, il est trop tôt de prendre une décision sur sa fin en Bleu ou non. "Je ne vais pas avoir de position catégorique ou radicale. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir, ça va prendre du temps. Même si ça fait un petit moment qu'il n'est plus avec nous, c'est mis entre parenthèses. J'espère pour lui qu'il va retrouver le sourire, la pleine possession de ses moyens, qu'il va retrouver le terrain, mais ça va prendre un certain temps", ajoute Didier Deschamps.

Les Bleus jouent contre les Pays-Bas, vendredi 13 octobre à 20h45 à Amsterdam Arena en septième journée de l’Euro 2024 avant de retrouver l’Ecosse, en amical, mardi 17 octobre à 20 heures. Celle-ci aura lieu au Stade Pierre-Mauroy, à Lille.