Finale Wimbledon 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Alcaraz - Sinner ?

Le choc tant attendu entre les deux meilleurs joueurs du monde aura lieu ce dimanche… et voici comment ne rien manquer de cette finale exceptionnelle.

Cinq semaines après leur duel épique sur la terre battue de Roland-Garros, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont de nouveau croiser le fer, cette fois sur le gazon sacré du Centre Court de Wimbledon. Entre les deux meilleurs joueurs du monde, la lutte s’annonce somptueuse. Alcaraz vise un triplé historique à Londres, après ses sacres en 2023 et 2024. Sinner, lui, rêve d’enfin faire tomber l’Espagnol en finale, et de décrocher son premier titre majeur hors des surfaces dures.

Un remake à très haute tension entre les deux meilleurs mondiaux

Vainqueur de Novak Djokovic en trois sets express, Sinner a survolé son tableau avec autorité. De son côté, Alcaraz a dû puiser plus profondément, lâchant cinq sets dans le tournoi, mais affirmant chaque fois son sang-froid et son statut de patron. Depuis sa défaite en finale à Barcelone en avril, le prodige espagnol reste sur 24 victoires consécutives. Et surtout, il a remporté ses cinq dernières confrontations face à l’Italien, dont une finale cruelle à Paris où Sinner avait manqué trois balles de match.

Le numéro 1 mondial, suspendu trois mois cette saison, reste pourtant redoutable sur gazon. Il n’a perdu aucun set depuis les huitièmes et semble plus tranchant que jamais. Si la tendance penche pour Alcaraz, Sinner a les armes pour inverser la dynamique.

Getty Images Sport

Alcaraz - Sinner : deux styles, deux trajectoires, un choc pour l’histoire

Une chose est certaine : cette finale opposera deux styles explosifs, deux champions en pleine ascension, et un enjeu énorme. Ce duel pourrait marquer un tournant dans leur rivalité et dans l’histoire récente du tennis.

GOAL vous fournit tous les détails clés entourant la finale de Wimbledon entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, des informations sur la diffusion en direct et l'horaire de la confrontation.

📅 Alcaraz – Sinner : date, heure et chaîne de diffusion

Date : Dimanche 14 juillet 2025

Dimanche 14 juillet 2025 Heure : A partir de 17h, heure française

A partir de 17h, heure française Chaîne TV : BeIN Sports 1

BeIN Sports 1 Streaming : BeIN Connect

La finale masculine de Wimbledon 2025 se jouera ce dimanche après-midi sur le gazon du Centre Court à Londres. Les abonnés BeIn pourront suivre le match en direct à la télévision ou via l’application BeIn Connect, sur ordinateur, tablette ou smartphone.

📊 Parcours à Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz :

1er tour : bat Fognini (7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1)

2e tour : bat Tarvet (6-1, 6-4, 6-4)

3e tour : bat Struff (6-1, 3-6, 6-3, 6-4)

8es : bat Rublev (6-7, 6-3, 6-4, 6-4)

Quarts : bat Norrie (6-2, 6-3, 6-3)

Demies : bat Fritz (6-4, 5-7, 6-3, 7-6)

Jannik Sinner :