FIFA The Best - Robert Lewandowski : "Je respecte le choix de Messi"

Lundi soir, Robert Lewandowski a reçu le trophée FIFA The Best du meilleur joueur de l'année 2021. L'attaquant polonais du Bayern Munich a devancé Lionel Messi et Mohamed Salah.

Contrairement au Ballon d'or où les votes sont effectués par des journalistes, ce sont les sélectionneurs et les capitaines des équipes nationales affiliées à la FIFA qui votent aux trophées The Best.

Le vote de Lionel Messi a d'ailleurs fait beaucoup parler car l'Argentin n'a pas désigné Robert Lewandowski parmi ses trois possibilités. L'attaquant du PSG a voté pour Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Ce mardi, lors d'une conférence de presse, Robert Lewandowski, qui a voté pour Jorginho, Messi et Ronaldo, a préféré ne pas polémiquer.

« C'est son choix, c'est lui (Messi) qu'il faut interroger. Je ne lui ai rien fait de mal pour qu'il puisse m'en vouloir hormis sur le plan sportif. En privé, j'espère que tout s'est bien passé. C'est son choix et je dois le respecter. Je n'ai pas dire quoi ce soit de négatif sur Messi ou à être en colère », confie le Polonais.

Robert Lewandowski a par ailleurs commenté son propre vote (Jorginho, Messi, Ronaldo) : « Je regarde davantage les joueurs offensifs mais ce que Jorginho a gagné en 2021 signifie beaucoup. Il faut toujours rester objectif mais il marqué des buts importants malgré son poste de numéro 6. Pour lui, l'année a été un peu folle avec Chelsea et l'Italie. Il n'y a pas besoin de parler de Messi et de Ronaldo. Peu importe où Ronaldo joue, il montre toujours ses meilleures qualités. C'est pourquoi je l'ai mis en troisième position de mon vote. »

Enfin, Robert Lewandowski a été interrogé sur sa deuxième place au Ballon d'or. Et il répond avec humour : « Qu'est-ce qui vaut le plus, l'or ou l'argent (métal avec lequel est fait le trophée The Best, n.d.l.r.) ? Par les temps qui courent, l'or n'est pas aussi sûr que l'argent ou la cryptomonnaie (rires). Chaque prix à des règles différentes. Pour moi, c'est plus important que les joueurs et les entraîneurs votent. Ils savent ce que cala signifient de jouer au haut niveau. Pour moi, cela a plus de valeur. Mais au final, les trophées les plus importants sont ceux remportés avec mon équipe. Ce sont eux que je vise en premier. »