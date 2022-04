FIFA 23 sera-t-il le prochain jeu d’EA Sports ?

Depuis 1993, EA Sports publie des jeux de la marque FIFA, et la sortie annuelle d'un nouvel opus est devenue une tradition vieille de près de trois décennies.

La plupart du temps, FIFA a dominé son domaine. Et ses plus proches concurrents, eFootball de Konami (officiellement connu sous le nom de Pro Evolution Soccer ou PES), ayant subi un changement de marque et de stratégie pour tenter de concurrencer à nouveau le jeu d'EA Sports.

Cependant, l'avenir du jeu reste incertain car le renouvellement du partenariat entre la FIFA et EA Sports semble douteux, laissant les fans dans l'incertitude quant à la sortie de leur nouveau jeu vidéo de football.

EA Sports va-t-il sortir FIFA 23 ?

EA Sports n'a encore rien révélé sur son prochain jeu de football, donc on ne sait pas encore si FIFA 23 verra le jour ou non. Cependant, il semble probable que le jeu se poursuive sous une forme ou une autre.

Si FIFA 23 sort en 2022, il devrait être lancé vers la fin du mois de septembre, sur la base du calendrier de sortie du jeu de l'année précédente.

EA Sports et la FIFA doivent trouver un accord pour poursuivre leur partenariat, mais l'accord actuel ne prend fin qu'après la Coupe du monde 2022, en décembre 2022. Ce délai pose un dilemme à EA Sports.

Bien que rien n'ait été confirmé, il semble de plus en plus probable que les fans pourront toujours jouer à un nouveau jeu vidéo de football EA Sports, qui, selon Xfire, comprendra une Coupe du monde masculine et féminine ainsi que le mode crossplay - une première pour la franchise de jeux de football d'EA Sports.

Qu'est-ce que EA Sports FC ?

EA Sports FC a été largement évoqué comme un nouveau nom potentiel pour la franchise de jeux de football d'EA Sports.

Des marques déposées pour "EA Sports FC" ont été déposées au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, alimentant les rumeurs selon lesquelles la célèbre série de jeux vidéo FIFA pourrait changer de nom.