FIFA 20 - Guide complet pour débutants

Nouveau sur FIFA 20 ? Découvrez exactement en quoi consiste chaque mode de jeu et comment maîtriser le jeu de football le plus vendu du monde.

FIFA 20 est le jeu le plus populaire simulation de football EA Sports et dispose de nombreux modes de jeu différents pour divertir les joueurs indéfiniment.

Pour les nouveaux venus dans le jeu, cela peut sembler un peu intimidant, mais voici un guide complet pour les débutants de FIFA 20, vous expliquant tout ce que vous devez savoir pour commencer.

Plus d'équipes

Les commandes de base de FIFA 20 sont assez simples à maîtriser. En utilisant la disposition par défaut dans l'attaque, X est une passe courte, Rond est un tir, Carré est une passe longue et Triangle une passe en profondeur sur PS4. Sur Xbox, A est une passe courte, B est un tir, X est une passe longue et Y passe la balle. Connaître uniquement ces quatre options est suffisant pour marquer et gagner des matchs, en particulier sur les niveaux de difficulté inférieurs contre des adversaires contrôlés par ordinateur.

La défense est similaire, car elle dépend de seulement quatre touches différentes. X / A pour contenir, Rond / B pour plaquer debout, Carré / X pour coulisser et L1 / LB ou le stick droit pour changer de joueur. Appuyer au bon moment et pouvoir changer de joueur correctement sont les deux aspects les plus importants de la défense et vous permettront d'arrêter la plupart des buts, même sur des niveaux de difficulté difficiles et lorsque vous jouez en ligne.

Vous pouvez voir une liste complète des contrôles dans le menu "Paramètres des touches" dans l'écran du menu principal ou dans Paramètres lorsque vous mettez le jeu en pause. Vous pouvez également l'utiliser pour basculer entre les dispositions de boutons telles que "Classique" et "Alterné" si vous avez joué à Pro Evolution Soccer et préférez Carré / X comme bouton de tir.

L'une des meilleures façons d'apprendre les touches dans FIFA 20 est de jouer à tous les jeux d'adresse, qui vous apprendront tous les aspects du jeu, y compris le mouvement, le dribble, la passe au sol, le tir, la transversale, le tacle debout et le tacle glissé... en utilisant de nombreux jeux et tutoriels individuels pour chacun.

FIFA 20 offre une variété de façons de jouer. Toutes sont accessibles à partir du menu principal, en utilisant les boutons directionnels ou le stick analogique gauche pour faire défiler.

Le coup d'envoi vous permet d'entrer directement dans un match en utilisant deux équipes du jeu, mais il propose également de nombreuses autres options, notamment des matchs amicaux de Volta Football, ainsi que des tournois et des finales de coupe, y compris la .

Le mode carrière est le mode de jeu hors ligne le plus populaire, vous permettant d'avoir une carrière d'entraîneur ou une carrière de joueur. Vous pouvez prendre en charge un club et gérer ses matchs, le dépistage, les transferts, la formation et plus encore. Dans Player Career, vous prenez le contrôle d'un seul joueur, développant ses compétences et ses capacités ainsi que des transferts et des appels internationaux.

FIFA Ultimate Team (FUT) est la fonctionnalité la plus importante du jeu depuis de nombreuses années, car elle permet aux joueurs de construire leur XI de rêve, en combinant des joueurs de différents clubs, ligues et nations dans une seule équipe. Les joueurs peuvent être trouvés dans des packs achetés sur la boutique ou acquis sur le marché des transferts.

Volta Football était le nouvel ajout majeur pour FIFA 20, remplaçant le mode de scénario Journey. Il a une sensation similaire à la série FIFA Street de 2005 à 2012.

Le mode Coup d'envoi est le moyen le plus simple de démarrer dans FIFA 20, en utilisant l'option Match classique, qui est un match amical avec l'option de prolongations et / ou de tirs aux buts si le match se termine par un match nul. Vous pouvez choisir deux équipes du monde entier, y compris des équipes internationales et des équipes féminines.

Vous pouvez également jouer des matches de Volta Football, des finales de coupe uniques, des matchs à domicile à deux manches ou une série Best Of où le premier joueur à remporter un certain nombre de victoires est le champion.

Il existe également une variété de règles de jeu, qui sont les mêmes qu'un match de coup d'envoi normal, mais avec des différences passionnantes ou difficiles.

Le Mode Carrière FIFA 20 propose deux options principales : carrière d'entraîneur et carrière de joueur.

La première d'entre elles vous permet de prendre le contrôle de n'importe quel club du jeu, d'affecter des scouts, de faire des offres de transfert, de conclure des contrats, de contrôler le développement des jeunes et de prendre en charge les matchs. Avant chaque match, vous pouvez définir votre composition, puis demander au jeu de simuler le match ou de le jouer comme un match FIFA 20 normal. Les conférences de presse et les tactiques ont été mises à jour dans FIFA 20 à partir de FIFA 19, tandis que les tirages et récompenses de la Ligue des champions et de la ont de nouvelles animations.

La deuxième vous permet de prendre le contrôle d'un seul joueur, créé par vos soins ou un professionnel existant. Vous pouvez progresser dans les ligues inférieures, développer vos attributs et vos compétences grâce à l'entraînement et aux matchs et éventuellement jouer pour les meilleurs clubs et même votre équipe nationale. À la fin de votre carrière, vous pouvez ensuite continuer en tant qu'entraîneur.

En mode Carrière, les joueurs évoluent de leur niveau actuel vers un niveau potentiel, ce qui signifie que de nombreux jeunes talents du jeu peuvent devenir des superstars. Ce sont les meilleurs joueurs à signer en mode carrière FIFA 20.

FIFA Ultimate Team (FUT) est la partie la plus grande et la plus populaire de FIFA 20. Comme il est dit sur plus haut, il vous permet de créer votre équipe ultime, en combinant des joueurs de différents pays ou ligues et même en incluant quelques icônes du jeu comme Pelé et Diego Maradona.

Vous commencez avec une équipe de joueurs de bronze aléatoires (joueurs classés 64 au total ou moins) mais vous pouvez gagner des pièces pour acheter de meilleurs talents en jouant des matchs, en remplissant des objectifs et en échangeant des joueurs sur le marché des transferts. De nouveaux joueurs peuvent également être trouvés dans des packs achetés dans la boutique. Les packs peuvent être achetés en utilisant des pièces de jeu ou de l'argent réel.

Tout au long de l'année, de nouveaux joueurs spéciaux sont lancés grâce à des promotions comme Ultimate Scream à Halloween et FUTmas à Noël, ainsi que l'équipe de l'année, l'équipe de la semaine et l'équipe de la saison. Ces joueurs sont disponibles via des packs et sur le marché des transferts, tandis que d'autres peuvent être gagnés à partir des défis de construction d'équipe (SBC) ou des objectifs hebdomadaires.

Les SBC sont des défis où vous échangez une équipe de 11 joueurs contre des packs spéciaux ou des joueurs améliorés, tels que les cartes Joueur du mois. Les objectifs hebdomadaires sont des tâches dans le jeu où accomplir un certain nombre de tâches spécifiques vous rapportera une récompense. Par exemple : marquer quatre buts avec des joueurs italiens pour gagner un pack.

Les jeux dans FUT sont à la fois hors ligne et en ligne, le principal mode hors ligne étant Squad Battles, où vous jouez jusqu'à 40 équipes aléatoires ainsi que l'équipe de la semaine et la Celebrity Squad spéciale chaque semaine. Jouer à des jeux vous rapporte des points Squad Battles qui rapportent ensuite des récompenses de packs et de pièces à la fin de chaque semaine.

Les principaux modes en ligne de FUT sont les Divisions Rivals et FUT Champions (également connus sous le nom de Weekend League). Divisions Rivals est comme Squad Battles, mais vous pouvez jouer à autant de jeux que vous le souhaitez chaque semaine pour gagner de meilleures récompenses. Vous pouvez également gagner suffisamment de points chaque semaine pour vous qualifier pour FUT Champions, qui se déroule du vendredi au dimanche. Dans FUT Champions, vous jouez jusqu'à 30 jeux en ligne. Remporter plus de victoires vous permet récolter de plus grandes récompenses, y compris des joueurs de l'équipe de la semaine garantis.

Vous pouvez également lire le FUT Draft hors ligne et en ligne. Cela implique de rédiger une équipe position par position à partir de la plupart des meilleures cartes du jeu, y compris les Icônes et les joueurs de l'équipe de l'année. Pour de nombreux joueurs de FIFA 20, le FUT Draft est la meilleure occasion de créer une équipe avec les meilleurs joueurs du jeu.

Volta Football est la grande nouveauté de FIFA 20. C'est un nouveau mode histoire où vous voyagez à travers le monde en jouant à trois contre trois, à quatre contre quatre et à cinq contre cinq dans des arènes intérieures et extérieures. Comme sur des emplacements de rue. Il tente de faire revivre les anciens jeux FIFA Street, en utilisant les mécanismes de jeu normaux de FIFA 20 mais en mettant l'accent sur les dribbles et la technique.

Vous pouvez jouer des matchs individuels de Volta Football en mode Coup d'envoi mais la véritable quête Volta Football réside dans le mode histoire, en commençant en tant qu'amateur modeste et en augmentant vos notes, vos compétences et même votre collection de tenues en jouant et en remportant des tournois.

La Ligue des champions est arrivée dans FIFA 19 et a été améliorée cette saison. Inclue dans le mode carrière, vous pouvez également y jouer en tant que compétition autonome en utilisant n'importe quelle équipe d'Europe.

D'autres tournois sous licence sont également disponibles pour jouer en tant que compétitions autonomes, notamment la Ligue Europa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana et de nombreuses compétitions nationales comme la et DFB-Pokal. Vous pouvez soit jouer l'intégralité du tournoi ou juste la finale de la coupe, avec présentation du trophée, musique et images officielles.

Clubs Pro est un mode de jeu 11 contre 11 où chaque joueur contrôle un seul joueur, un Virtual Pro sur mesure que vous pouvez concevoir et nommer comme vous le souhaitez. Ces pros commencent avec des statistiques, des compétences et des traits de base, mais peuvent être développés en jouant plus de matches.

Vous pouvez jouer à des jeux sans rendez-vous où vous êtes associé à des utilisateurs aléatoires du monde entier ou rejoindre un club pour participer à des ligues et des coupes avec des amis en ligne. Si moins de 11 personnes font partie d'une équipe, les autres joueurs seront contrôlés par l'IA, ce qui signifie que même deux joueurs peuvent créer leur propre Pro Club.