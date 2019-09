FIFA 20 - Cinq clubs à prendre en mode Carrière pour des challenges séduisants

Le dernier jeu d'EA Sports est sorti le 27 septembre en France. L'occasion de vous proposer cinq équipes intéressantes pour le mode Carrière.

OGC Nice ( )

Avec son recrutement tardif et ses nombreux jeunes à disposition, le club azuréen représente l'exemple parfait du club à faire progresser, à travers notamment le nouveau système de communication entre l'entraîneur et son groupe. Les Ounas, Dolberg, Claude-Maurice, Sarr et Nsoki peuvent encore grandir au fil des années si vous les prenez bien en main.

( )

Symbolisée par Franck Ribéry, la Viola a démarré un nouveau cycle suite au rachat du club par le milliardaire italo-américain Rocco Commisso. L'équipe toscane possède de nombreux éléments de qualité (Chiesa, Pulgar, Milenkovic) et selon la difficulté choisie pour votre adversaire (pro, champions ou légende), replacer la Fiorentina sur la carte de l'Europe a de quoi vous tenir en haleine pour plusieurs semaines.

( )

Le club basque a été un acteur majeur du mercato en avec plusieurs joueurs intéressants dont Martin Odegaard, prêté par le . Malheureusement le mode Carrière ne propose toujours pas de prêt avec option d'achat donc vous devrez mettre la main à la poche si vous souhaitez conserver le Norvégien à l'issue de la saison.

Union Berlin ( )

Peu de moyens et un effectif limité, voici un challenge difficile à relever si vous décidez de vous asseoir sur le banc du club berlinois. La formation allemande a fait ses grands débuts en au mois d'août. Il y a tout de même des joueurs avec une progression intéressante comme Marvin Friedrich, Suleiman Abdullahi et Julius Kade, si vous décidez de leur donner du temps de jeu.

Sunderland (League One)

Si le documentaire de Netflix consacré aux Black Cats vous a pris aux tripes, il n'appartient qu'à vous de rendre au club anglais ses lettres de noblesse. Certes vous démarrez en troisième division avec un effectif peu alléchant mais le défi est palpitant. Avec quelques jeunes de qualité dont Bali Mumba, qui possède 80 en note potentielle, vous avez de quoi vous amuser.