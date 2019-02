FIFA 19 - Conseils de transfert, joueurs libres, réseaux de scouts... comment se débrouiller dans le mode Carrière

Le mode carrière du jeu d'EA Sports permet de se mettre dans la peau d'un manager. Voici quelques conseils pour démarrer sur le mercato virtuel.

Nous sommes tous restés là, assis à regarder un match de football et en criant devant notre écran de télévision, pour les changements que l'entraîneur devrait effectuer. C'est ce qui rend le mode carrière de FIFA 19 aussi beau, car nous pouvons tous réaliser nos rêves en tant que manager principal.



Cependant, le travail n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Si vous débutez dans le mode, tout peut sembler un peu envahissant au début. Ne vous inquiétez pas, cependant, nous avons compilé le guide ultime du mode Carrière pour vous transformer en Pep Guardiola du jour au lendemain.

Comment les transferts marchent dans FIFA 19 ?

La fenêtre de transfert est une séquence avec beaucoup d'adrénaline en mode Carrière, mais elle peut être frustrante si vous manquez votre cible de premier choix, car vous avez trop essayé de faire une bonne affaire. Introduite récemment, toute négociation se déroulera en deux temps : l'une sur laquelle vous vous engagez sur des indemnités de transfert avec un club et ensuite sur un contrat avec un joueur et son agent.



Au cours de la première étape, vous rencontrerez un officiel du club et tenterez de vous mettre d’accord sur des frais de transfert, avec la possibilité d’ajouter un joueur et / ou des frais d’achat si vous souhaitez adoucir l’affaire. Le club acceptera alors l'offre ou vous donnera la possibilité de la contrer - à moins que votre enchère soit si basse que l'officiel du club sorte de la salle et refuse d'entendre d'autres négociations de votre part pendant un certain temps.



Ensuite, pendant les négociations du contrat, vous devrez vous mettre d’accord sur la durée du contrat, le salaire hebdomadaire, le rôle de l’équipe, la prime de but, le boni et la clause de libération. Les bonus et les clauses de libération ne sont pas toujours obligatoires, mais certains joueurs peuvent exiger de les avoir dans leurs contrats. Naviguez avec succès dans ces deux scènes et le joueur rejoindra votre club.



Cependant, vous n'avez pas à passer par ces scènes si vous ne le souhaitez pas. Au lieu de cela, vous pouvez simplement déléguer le transfert à votre directeur adjoint, en leur donnant un montant maximum de frais de transfert ou de salaire sur lequel s’entendre. C'est une méthode plus rapide mais légèrement plus risquée, car vous avez moins de contrôle sur la transaction.

Nos conseils pour le mode Carrière de FIFA 19

Comme mentionné ci-dessus, devenez trop gourmand et vous risquez de vous priver du lecteur. Après une négociation infructueuse, vous devrez attendre quelques semaines avant de pouvoir vous rapprocher de ce joueur. C'est pourquoi il est si important d'utiliser les dépisteurs du jeu pour remplir un rapport complet de vos principales cibles afin de connaître la valeur de transfert et les salaires actuels des joueurs.



Un conseil simple consiste à inclure des frais de vente si vous n’avez pas l’intention de vendre le joueur. Le club sera plus disposé à accepter des frais de transfert moins élevés et vous ne perdrez rien à long terme. Cependant, veillez à ne pas inclure de clause de libération dans le contrat de ce joueur, car si cette clause est remplie, vous n'aurez d'autre choix que de vendre.



Les échanges de joueurs sont également un autre excellent moyen de faire baisser le prix, surtout si cela vous permet de frapper un joueur marginal que vous ne prévoyez pas utiliser beaucoup. Non seulement cela réduira les frais de transfert, mais cela libérera également une partie de votre salaire pour les négociations contractuelles.



D'autre part, quand il s'agit de vendre vos joueurs, essayez toujours de faire une contre-offre. Votre assistant manager vous donnera une fourchette de frais de transfert pour vous donner une idée de ce que vaut le joueur. Cela dépend de la forme générale du joueur. Vous pouvez rapidement contrer pour demander plus d’argent, qui sera soit contré, soit accepté. Attention cependant, si vous envoyez une contre-offre, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Si le compteur est accepté, ce joueur partira rapidement.



Gardez à l’esprit le club qui soumet sa candidature. Si c'est un club riche comme Barcelone ou Manchester City, ils peuvent probablement se permettre d'augmenter légèrement leur enchère.

Comment repérer de jeunes talents dans FIFA 19 ?

Le scoutisme est un élément crucial du mode Carrière et vous devez connaître quelques fonctions sournoises. Lorsque vous examinerez votre réseau de scouts pour la première fois, vous verrez qu'ils ont tous deux caractéristiques : le jugement et l'expérience. Plus un recruteur a un bon jugement, plus la qualité des joueurs qu’il trouvera sera élevée. Plus un récruteur est expérimenté, plus ils trouveront de joueurs dans leurs rapports.



Il est également important de réaliser que le mode carrière contient une statistique de joueur supplémentaire qui est cachée dans le jeu : le potentiel. Cet aspect décide comment un joueur sera globalement en mesure d’atteindre sa note maximale après quelques saisons. Vous pouvez avoir une idée du potentiel d'un joueur en faisant de petites remarques sur son rapport.



"Grand potentiel" signifie qu'un joueur a un potentiel de 80-84; "une perspective excitante" signifie qu'un joueur a un potentiel de 85-89; et "a le potentiel d'être spécial" signifie qu'un joueur a un potentiel de plus de 90. Vous pouvez également voir le commentaire "a quelque chose de spécial" - cette remarque signifie simplement que le joueur a la qualité du flair mais cela n'a aucune influence sur le potentiel.



Bien que vous puissiez compter sur vos scouts pour vous trouver des joueurs, vous pouvez utiliser vos propres connaissances en matière de football pour trouver de jeunes joueurs passionnants - Jadon Sancho et Phil Foden, par exemple, ont autant de talent dans la FIFA que dans la vie réelle.

Les meilleures pépites du mode carrière de FIFA 19

Si vous n'avez pas envie de chercher en ligne des joueurs à fort potentiel, ne vous inquiétez pas, nous le faisons pour vous Bien qu'il y ait beaucoup plus d'options, voici une liste des meilleurs jeunes du jeu.



Regardons l’un des joueurs les plus en vue lors du dernier mercato : l’ailier de Chelsea et la cible du Bayern Munich, Callum Hudson-Odoi. Alors que le jeune anglais auriat pu coûter environ 35 millions d'euros au Bayern Munich, dans FIFA 19, vous ne devrez débourser que 4 millions d'euros pour l'obtenir. Sa note de départ de 70 n'est pas si mal, et il a le potentiel pour devenir un ailier classé 87. Considérant qu’il a déjà 86 en accélération, 84 en vitesse et 84 d’agilité, il a tout de la bonne opération pour des frais peu élevés.



L'option la plus chère pour un ailier est celle de Jadon Sancho. L'homme du Borussia Dortmund commence avec une cote beaucoup plus élevée de 78 et dispose également d'un potentiel exceptionnel de 90 au total. En plus de cela, ses statistiques en jeu sont excellentes avec des compétences cinq étoiles complétées par 88 en accélération, 87 en vitesses, 90 d'agilité et 87 en dribble. Malgré tout, Sancho reste relativement abordable avec une valeur de transfert initiale d'environ 20 millions d'euros. Si vous avez le budget adéquat, il vaut évidemment le coup.



Pour garder les buts, Alban Lafont est un excellent choix pour ceux qui ont besoin d’un gardien. Les gardiens de but ralentissent un peu (si vous ne les utilisez pas dans l'entraînement hebdomadaire), donc son total de départ de 78 est encourageant. Le Français de la Fiorentina a un potentiel de 90 au total et ne coûte que 16 millions d'euros



Enfin, Sandro Tonali de Brescia est une excellente option si vous recherchez un milieu de terrain défensif bon marché. L’Italien commence à 70 au général mais croît jusqu’à 90 grâce à son potentiel. Il est également équipé de statistiques très équilibrées avec tous ses attributs - ce qui signifie que vous aurez un milieu presque complet à la fin de sa croissance. Tout cela est disponible pour une valeur de transfert d’environ 4,5 millions d'euros. Une excellente affaire.