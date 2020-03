Ferreira : "Cristiano Ronaldo peut continuer à jouer jusqu'à l'âge de 40 ans"

L'ancien arrière droit portugais estime qu'il n'y a aucune raison pour que son compatriote ne soit pas toujours en activité dans cinq ans.

Cristiano Ronaldo peut continuer à jouer jusqu'à ses 40 ans, selon son ancien coéquipier portugais Paulo Ferreira. L'attaquant de la a maintenant 35 ans mais reste l'un des finisseurs les plus meurtriers d'Europe, comme il l'a souligné plus tôt ce mois-ci en égalant le record de pour avoir marqué lors de 11 apparitions consécutives. Paulo Ferreira, qui a disputé quatre grands tournois internationaux avec Ronaldo entre 2004 et 2010, n'est pas le moins du monde surpris que son compatriote soit toujours aussi fort à un âge où la plupart des autres attaquants ont soit pris leur retraite, soit envisagent de raccrocher.

"Je connais Cristiano depuis longtemps", a déclaré l'ancien arrière droit à Goal lors des London Football Awards. "Son attitude, son professionnalisme, son travail acharné - ils sont tous remarquables. Jusqu'à ce que son corps ne lui permette plus de jouer, il restera à ce niveau. Et je pense que cela durera encore quatre ou cinq ans. Il est toujours un joueur important que tout le monde respecte. Il est toujours craint parce qu'il peut décider d'un match".

La au en point de mire

"Je l'ai vu se développer bien sûr. J'ai joué avec et contre lui depuis l'âge de 18 ans et il mérite d'être à ce niveau pour tout ce qu'il a accompli et tout le travail qu'il a accompli. Pour continuer à jouer à ce niveau à 35 ans, vous devez prendre soin de vous. Vous devez travailler dur, vous reposer et manger correctement. Il fait tout cela alors quand il dit, il peut continuer jusqu'à 40 ans, je suis d'accord. Voyons comment son corps est géré mais s'il ne se blesse pas, alors il peut certainement le faire", a ajouté l'ancien latéral de .

Cristiano Ronaldo a marqué 25 buts toutes compétitions confondues avec la Juventus cette saison, avec sa série record en de buts consécutifs aidant à remettre la Juventus en tête du classement avant que la saison ne soit interrompue par l'expansion du coronavirus. La contagion a entraîné le report de l' d'un an, ce qui signifie que le capitaine du aura 36 ans au moment où le tournoi commencera finalement.

Cristiano Ronaldo, cependant, a déjà déclaré qu'il espérait continuer à jouer au football international jusqu'en 2022, quand il espère mettre fin à son illustre carrière avec la Seleçao en menant son pays à la gloire de la Coupe du monde au Qatar. En jouant jusqu'à 40 ans, Cristiano Ronaldo pourrait même disputer un autre championnat d'Europe, celui de 2024, s'il le décidait.