Ferdinand: "Fernando Torres était un joueur incroyable"

L'ancien défenseur de Manchester United a rendu hommage à l'ancien attaquant de Liverpool.

Rio Ferdinand sait reconnaître un valeureux adversaire. Et l'ancien joueur des Red Devils a rendu un bel hommage à Fernando Torres.

Très bon à , Torres a été moyen à par la suite, mais Ferdinand n'a pas oublié son passage chez les Reds. Et surtout les problèmes qu'il a pu causer à Nemanja Vidic à l'époque.

Les commentaires de Ferdinand interviennent une semaine après que l'ancien coéquipier de Torres à Liverpool, Jamie Carragher, a affirmé que les Reds avaient "arnaqué" Chelsea sur le prix de 50 millions de livres de l'Espagnol.

"Il y aura toujours un joueur de votre carrière qui sera plus coriace que les autres", a déclaré Ferdinand au podcast The Beautiful Game de Carragher.

"Il n'est peut-être pas le meilleur joueur de la planète, mais son style est fait pour nuire à votre style. Torres était comme cela pour Nemanja Vidic."

"C'est quelqu'un contre qui il a été difficile de jouer. Il est probablement le seul joueur que j'ai vu régulièrement donner du fil à retordre à 'Vida', et il a été expulsé dans quelques matchs. Mais Torres était un grand joueur et quand il était dans sa splendeur, quand il était à Liverpool, il était l'un des meilleurs attaquants. C'était un attaquant dévastateur. Mais avec moi un contre un, il ne m'a pas posé de problème si je suis honnête. C'est juste comme ça.

Ferdinand avait lui aussi sa bête noire, un joueur complètement inattendu. "L'un de mes attaquants les plus difficiles à affronter quand les gens me demandent - à part ceux qui sont évidents, comme [Cristiano] Ronaldo et [Lionel] Messi - était Kevin Davies. Vous ne vous attendrez jamais à ça."