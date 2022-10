FC Séville – FC Copenhague : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur FC Séville-FC Copenhague.

Un mince espoir de qualification

Dans le groupe G, le FC Séville et le FC Copenhague sont mal embarqués. Les deux équipes ne comptent que deux points (les Danois occupent la 3e place et les Espagnols la dernière) et sont loin derrière le Borussia Dortmund (2e avec 7 points) et Manchester City (1er avec 10 points).

Mais un mince espoir de qualification demeure pour les huitièmes de finale : une victoire cumulée à une défaite de Dortmund permettrait à l'un des deux clubs de revenir à 2 points de l'équipe allemande avant la dernière journée.

Le hic, c'est que le FC Séville et le FC Copenhague n'ont toujours pas gagné dans cette Ligue des champions (2 nuls, 2 défaites). Pis, Copenhague n'a pas encore marqué.

Date, horaire et lieu de FC Séville-FC Copenhague

Date : mardi 25 octobre 2022

Ville : Séville (Espagne)

Stade : Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Heure du coup d'envoi : 18h45 heure française

Compétition : 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitrage : Monsieur Benoît Bastien (France)

Sur quelle chaîne voir le match FC Séville-FC Copenhague ?

En France, la confrontation entre le FC Séville et FC Copenhague sera diffusée sur beIN Sports 2.

Le streaming pour voir le match FC Séville-FC Copenhague

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN Connect.

FC SEVILLE-FC COPENHAGUE, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour FC Séville-FC Copenhague

Le FC Séville de Jorge Sampaoli déplore plusieurs absences pour cette rencontre : Tanguy Nianzou Kouassi, Marco Acuña, Karim Rekik, Fernando et Jesus Manuel Corona.

Du côté de Copenhague, Marko Stamenic, Akinkunmi Amoo, Zeca, Nicolai Boilesen et Andreas Cornelius sont blessés.

Les équipes probables pour la rencontre FC Séville-FC Copenhague

FC Séville : Bono - Montiel, Gudelj, Marcao, Telles - Delaney, Jordan, Torres - Gomez, Mir, Lamela.

FC Copenhague : Grabara - Khocholava, Boilesen, Jensen - Jalert, Mukairu, Lerager, Kristiansen - Haraldsson, Claesson, Daramy.

Les statistiques à connaître avant FC Séville-FC Copenhague

● Ce sera la deuxième confrontation entre le FC Séville et Copenhague en compétition européenne après leur match nul 0-0 lors de la 2e journée.

● Copenhague n'a gagné aucune de ses 13 rencontres en C1/C2/C3/C4 contre des équipes espagnoles (5 nuls, 8 défaites), s'inclinant lors des 3 plus récentes. Ses 6 déplacements en Espagne sont les suivants : Betis (0-2), Majorque (1-1), Valence (1-1), Barcelone (0-2), le Real Madrid (0-4) et l'Atlético (0-1).

● Copenhague n'a marqué qu'un seul but en cinq matches de Ligue des Champions contre des clubs espagnols (2 nuls, 3 défaites), c'était face au FC Barcelone en novembre 2010 (1-1).

● Le FC Séville n'a gagné aucun de ses quatre matches de Ligue des Champions (2 nuls, 2 défaites) mais n'a jamais échoué à remporter ses cinq premières rencontres d'une édition de la compétition.

● Le XI de départ du FC Séville est le deuxième plus âgé en moyenne parmi les équipes de Ligue des Champions cette saison (29 ans et 73 jours), derrière celui des Rangers (29 ans et 96 jours).

● Copenhague est la seule équipe qui n'a pas encore marqué en Ligue des Champions cette saison. Elle est d'ailleurs celle qui affiche le plus faible total d'Expected Goals (2), de tirs (22) et tirs cadrés (5) dans la compétition.

● L'entraîneur du FC Séville Jorge Sampaoli n'a perdu qu'un seul de ses 7 matches en phase de groupes de la Ligue des Champions (3 victoires, 3 nuls – 5 blanchissages au total), c'était contre la Juventus – future finaliste – en novembre 2016.

● 2 des 3 derniers matches de Copenhague en Ligue des Champions se sont terminés sur le score de 0-0 (contre le FC Séville lors de la 2e journée et Manchester City lors de la J4). Les Danois pourraient être les premiers à réaliser 3 matches nuls et vierges lors d'une même édition de C1 depuis l'Atlético et le PSV en 2015/16.

● Victor Kristiansen a effectué 5 dernières passes avant un tir pour Copenhague en Ligue des Champions cette saison, au moins 3 de plus que tout autre de ses coéquipiers.

● Tanguy Nianzou Kouassi a inscrit le dernier but du FC Séville en Ligue des Champions (pour le premier match du second mandat de Jorge Sampaoli au sein du club espagnol), face à Dortmund lors de la dernière journée, devenant le plus jeune buteur des Andalous dans l'histoire de la compétition (20 ans et 126 jours).