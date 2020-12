FC Nantes, les premiers mots de Domenech

Raymond Domenech a dit ses premiers mots en tant que nouvel entraîneur du FC Nantes.

Sans emploi depuis plus de 10 ans avec la fin de son aventure en équipe de , Raymond Domenech a repris du travail en acceptant de relever le défi du FC .

L'ancien sélectionneur des Blues s'est exprimé via un communiqué sur le site officiel de son nouveau club, évoquant son premier défi : un derby très chaud contre Rennes prévu le 6 janvier prochain.

"Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier", a ainsi confié Domenech.

«Le FC Nantes est heureux de pouvoir compter sur l’expérience de Raymond Domenech pour la suite de la saison 2020-2021. C’est un choix mûrement réfléchi. Je suis convaincu des qualités que peut apporter l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, habitué au haut niveau, à notre club», a indiqué de son côté le président de Nantes Waldemar Kita sur le site officiel des Canaris.

Ce retrou de Domenech sur les terrains sera forcément très scruté, lui qui n'a plus entraîné au haut niveau depuis son départ de l'équipe de France, en 2010, après le retentissant fiasco lors de la en et la grève des joueurs à Knysna. Quatre ans plus tôt, il avait mené les Bleus en finale du Mondial, s'inclinant aux tirs au but contre l' avec la fameuse expulsion de Zinedine Zidane suite à son coup de tête sur le défenseut italien Marco Materazzi.

En ce qui concerne les clubs, la dernière expérience de Raymond Domenech remonte à la période 1988-1993 lorsqu'il entraînait l'Olympique Lyonnais. Il avait fait monter l'OL en première division, remportant le titre de champion de France en 1989. Plus de 30 ans plus tard, le voilà donc entraîneur du FC Nantes.

Pour rappel, le FC Nantes occupe actuellement la 16e place du classement en .