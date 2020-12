Le FC Nantes dément un accord avec Domenech mais confirme des négociations

Le FC Nantes n'a pas encore officiellement choisi Raymond Domenech. Des discussions sont en cours mais aucun accord n'a été trouvé.

Depuis ce matin, de nombreux média annoncent la nomination de Raymond Domenech (68 ans) au poste d'entraîneur du FC Nantes.

Nos confrères de RMC Sport viennent cependant de révéler que le FC démentait avoir trouvé un accord avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de (2004-2010) ce qui explique l'absence d'une officialisation.

Selon RMC Sport, des discussions sont en cours entre les deux parties et devrait encore se poursuivre jusqu'à jeudi. De plus, le FC Nantes aurait également entamé des négociations avec un autre entraîneur.

Raymond Domenech n'a plus entraîné au haut niveau depuis son départ de l'équipe de France, en 2010, après le retentissant fiasco lors de la en et la grève des joueurs à Knysna. Quatre ans plus tôt, il avait mené les Bleus en finale du mondial, joué en , s'inclinant aux tirs au but contre l' .

En ce qui concerne un club, la dernière expérience de Raymond Domenech remonte à la période 1988-1993 lorsqu'il entraînait l'Olympique Lyonnais. Il avait fait monter l'OL en première division, remportant le titre de champion de France en 1989.

Dernièrement, un média serbe, Kurir, avait annoncé que la Fédération serbe de football avait de Domenech sa priorité au poste de sélectionneur, afin de succéder à Ljubisa Tumbakovic.