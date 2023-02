FC Metz – SM Caen : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Metz-Caen.

Deux équipes qui se craignent

Le FC Metz (5e avec 36 points) reçoit le SM Caen (9e avec 32 points). Les deux équipes luttent pour monter en Ligue 1 et, à défaut, jouer les barrages.

Et les deux équipes se craignent, comme l'ont déclaré les entraîneurs en conférence de presse d'avant-match.

« Metz est un club qui a la culture de la Première division, comme nous. C'est une équipe qui a des valeurs, très équilibrée avec de fortes individualités et, notamment un avant-centre dont on connaît la force, la vitesse et l'efficacité. Caen possède également un milieu très travailleur et courageux. C'est l'une des équipes très sérieuse de notre championnat », a confié Laszlo Bölöni, l'entraîneur messin.

Même son de cloche chez Stéphane Moulin, le coach des Normands : « Il n'y a que des gros matches. On va jouer une équipe messine bien en forme, c'est intéressant de pouvoir se mesurer à ce qui se fait de mieux en Ligue 2, avec Sochaux, Bordeaux, Le Havre. C'est un beau challenge, une équipe qui est revenue très fort dans ce championnat. La surprise, c'est le temps qu'ils ont mis avant de trouver la bonne carburation. Ils sont revenus de très loin, comme quoi tout est possible quand on arrive à faire une série. »

Date, horaire et lieu de Metz-Caen

Date : lundi 13 février 2023

Ville : Metz (France)

Stade : stade Saint-Symphorien

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 23e journée de la Ligue 2 BKT

Arbitre de la rencontre : Monsieur Alexandre Perreau Niel (France).

Sur quelle chaîne voir le match Metz-Caen ?

En France, la rencontre entre le FC Metz et le SM Caen sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Metz-Caen

En France, il sera de possible de voir le match Metz-Caen en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Metz-Caen

Pour cette rencontre Laszlo Bölöni, le coach du FC Metz espère pouvoir compter sur Habib Maïga (malade) et d'Ablie Jallow (réathlétisation). En revanche, Kévin N'Doram, qui s'entraîne encore à l'écart du groupe ne sera pas disponible pendant au moins une dizaine de jours.

Du côté de Caen, plusieurs joueurs manqueront à l'appel : Johann Obiang, Lamine Sy et Caleb Zady Sery tandis qu'Hugo Vandermersch est suspendu. Concernant Moussa Sylla, il évoluera avec le réserve afin de retrouver du temps de jeu car il n'a pas joué depuis le 16 octobre 2022.

L'équipe probable du FC Metz : Oukidja - Kouao, Traoré, Candé, Udol – Maïga ou Lô, Jean-Jacques - Joseph, Atta, Sabaly - Mikautadze.

L'équipe probable du SM Caen : Mandréa - Ntim, Thomas, Cissé, Abdi - Salétros, Mbock, Daubin - Kyeremeh, Mendy, Brahimi.

Les statistiques à connaître avant Metz-Caen

● Le FC Metz n'a perdu aucun de ses 9 derniers matches en Ligue 2.

● Le FC Metz est invaincu à domicile depuis 6 matches en Ligue 2. Sa dernière à Saint-Symphorien en championnat remonte au 12 septembre 2022. Lors de la 8e journée, les Lorrains s'étaient inclinés 6-3 contre Guingamp.

● Le SM Caen n'a perdu qu'un seul de ses six derniers matches en Ligue 2.

● Le SM Caen n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers matches joués à l'extérieur en Ligue 2 (pour 4 nuls et 5 défaites).