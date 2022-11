FC Metz – AS Saint-Etienne : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Metz-ASSE.

Deux grands noms du foot français à la peine

Entre les deux anciens pensionnaires de la Ligue 1, l'opération remontée immédiate a du plomb dans l'aile. Le FC Metz est, avant cette 14 journée de Ligue 2, 12e avec 15 points tandis que l'ASSE est dans la zone rouge avec une 18e place et 11 points. Les Verts sont plombés par les trois points de pénalité infligés après les incidents lors du barrage retour L1-L2 perdu contre Auxerre, le 29 mai.

Date, horaire et lieu de FC Metz-AS Saint-Etienne

Date : lundi 7 novembre 2022

Ville : Metz (France)

Stade : Stade Saint-Symphorien

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 14e journée de la Ligue 2 BKT

Arbitre de la rencontre : Monsieur Olivier Thual (France)

Sur quelle chaîne voir le match FC Metz-AS Saint-Etienne ?

En France, la confrontation entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne sera diffusée sur beIN SPORTS 2.

Le streaming pour voir le match FC Metz-AS Saint-Etienne

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

FC METZ-AS SAINT-ETIENNE, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour FC Metz-AS Saint-Etienne

Pour cette rencontre, le FC Metz espère enregistrer le retour de Georges Mikautadze. « Il y a de grandes chances qu'il revienne », a confié son coach, Laszlo Bölöni.

De retour d'une blessure, Fali Candé et Sofiane Alakouch sont disponibles dans les rangs messins. En revanche, Youssef Maziz devrait être absent, son entraîneur ne souhaitant prendre aucun risque après sa longue absence.

Amadou Dia N'Diaye (blessure) et Marc-Aurèle Caillard (reprise) seront absents pour la réception des Verts.

Du côté de Saint-Etienne, Anthony Briançon (cuisse) et Thomas Monconduit (Mollet) seront forfaits tout comme Antoine Gauthier (vertèbre). Aïmen Moueffek est quant à lui incertain en raison d'une gastro-entérite.

Les équipes probables pour la rencontre FC Metz-AS Saint-Etienne

FC Metz : Oukidja - Kouao, Traoré, Candé, Udol - Jallow, N'Doram, N'Duquidi, Bassi - Mikautadze, Niane.

AS Saint-Etienne : Dreyer - Sow, Giraudon, Pétrot - Maçon, Bouchouari, Monconduit, Lobry, G.Silva - Wadji, Krasso.

Les principales déclarations des joueurs et entraîneurs avant FC Metz-AS Saint-Etienne

Fali Candé (défenseur du FC Metz) : « C'est un match très important. On joue à domicile, on n'a pas gagné depuis 3 ou 4 matches. Donc il faut gagner ce match-là pour monter dans le classement. On a fait des bons matches qu'on n'a malheureusement pas gagnés, et des matches moyens qu'on a gagnés. Donc là on va essayer de faire un bon match et de le gagner. »

Laurent Batlles (entraîneur de l'ASSE) : « C'est l'une des équipes les plus athlétiques du championnat, qui possède également beaucoup de qualités techniques et individuelles, avec des latéraux offensifs. Si on ne peut pas rivaliser sur l'impact, il faudra le faire sur d'autres points. »

Matthieu Dreyer (gardien de l'ASSE) : « On l'aborde comme les autres rencontres : avec l'envie de le gagner. On veut rééditer ce qu'on a fait à Amiens. Le but est d'enchaîner dans la continuité. Avant la trêve, on doit faire deux matches cohérents pour avoir des résultats qui ressemblent à la qualité de nos prestations. »

Les statistiques à connaître avant FC Metz-AS Saint-Etienne

• Ce sera la 116e confrontation entre les deux équipes, toutes compétitions confondues. Le bilan est en faveur des stéphanois avec 61 victoires, 29 nuls et 25 défaites.

• La saison dernière, en Ligue 1, l'ASSE est restée invaincue face au FC Metz : match nul à Saint-Symphorien (1-1, le 30 octobre 2021) et une victoire à Geoffroy-Guichard (1-0, le 6 mars 2022).