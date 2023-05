FC Lorient – RC Lens (1-3) : Vainqueur à Lorient, Lens distance l'OM et met la pression sur le PSG

Vainqueur à Lorient, Lens se rapproche un peu plus de la qualification directe pour la Ligue des champions et garde espoir pour le titre en Ligue 1.

Après la défaite de l'Olympique de Marseille 2-1 sur la pelouse de Lille, samedi soir, le RC Lens avait un gros coup à jouer à Lorient.

Lens renverse Lorient en cinq minutes

Et les Sang et Or n'ont pas failli à leur mission puisqu'ils l'ont emporté sur le score de 3 buts à 1.

Les Lensois ont pourtant été menés dès la sixième minute de jeu après un but de Romain Faivre mais avant la demi-heure de jeu, ils avaient remis les pendules à l'heure.

Florian Sotoca (20e) puis Adrien Thomasson (25e) ont permis à Lens de repasser devant au tableau d'affichage.

Lens s'est mis définitivement à l'abri en fin de match avec un but de Seko Fofana à l'issue d'une contre-attaque rondement menée (87e).

Lens fonce vers la Ligue des champions

Grâce à cette précieuse victoire en terres lorientaises, le RC Lens a pratiquement sécurisé sa deuxième place au classement de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions.

A deux journées de la fin du championnat, Lens compte 78 points contre 73 à l'OM qui occupe la troisième marche du podium.

Avec ses cinq points d'avance, Lens n'aura plus qu'à conclure lors de la prochaine journée pour retrouver la Ligue des champions, une compétition dans laquelle le club n'est plus apparu depuis la saison 2002-2003.

Fort de son succès, Lens met aussi la pression sur le PSG, leader du championnat avec 81 points et qui joue ce dimanche soir à Auxerre en clôture de la 36e journée.

Si le PSG est promis au titre de champion de France, la victoire de Lens lui met un peu de pression. En cas de défaite à l'Abbé-Deschamps contre l'AJA, le PSG verrait Lens revenir à seulement trois points avec encore deux matches à jouer.

Nous n'en sommes pas encore là mais les Lensois regarderont avec attention ce match entre Auxerre et le PSG afin de savoir s'ils gardent un infime espoir de jouer le titre.