FC Lorient – OGC Nice : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lorient-Nice.

Lorient veut renouer avec la victoire

Auteur d'un excellent début de saison, le FC Lorient (3e avec 27 points avant la 13e journée) reste sur deux matches nuls de suite, contre le Stade de Reims et l'ES Troyes AC.

Les Merlus tenteront de renouer avec le succès face à l'OGC Nice (12e avec 13 points) qui retrouve petit à petit des couleurs avec une victoire (contre Troyes) et un nul à Auxerre lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1 et une succès, jeudi après-midi en Ligue Europa Conférence contre le Partizan Belgrade.

Date, horaire et lieu de Lorient-Nice

Date : dimanche 30 octobre 2022

Ville : Lorient (France)

Stade : Stade du Moustoir

Heure du coup d'envoi : 17h05 heure française

Compétition : 13e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Monsieur Clément Turpin (France)

Sur quelle chaîne voir le match Lorient-Nice ?

En France, la confrontation entre le FC Lorient et l'OGC Nice sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Lorient-Nice

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application MyCANAL.

FC LORIENT-OGC NICE, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Lorient-Nice

Plusieurs joueurs de Lorient sont blessés et ne participeront pas à la rencontre face à Nice : Terem Moffi, Laurent Abergel, Gedeon Kalulu et Samuel Loric. Ibrahima Koné est quant à lui incertain.

A Nice, Lucien Favre devra se passer des services d'Andy Delort, de Jordan Lotomba et de Sofiane Diop, qui sont blessés.

Les équipes probables pour la rencontre Lorient-Nice

FC Lorient : Mvogo - Le Bris, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent, Le Fée - Diarra, Ponceau, Ouattara - Cathline.

OGC Nice : Schmeichel - Attal, Todibo, Dante, Bard - Rosario, Lemina, Thuram - Pépé, Laborde, Barkley.

Les statistiques à connaître avant Lorient-Nice

● Lorient n'a gagné qu'un seul de ses 10 derniers matches en Ligue 1 contre Nice (4 nuls, 5 défaites), c'était le 22 septembre 2021 (1-0).

● Lorient n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matches à domicile contre Nice en Ligue 1 (3 victoires, 4 nuls), c'était le 18 février 2017 (0-1).

● Lorient n'a perdu aucun de ses 8 derniers matches en Ligue 1 (6 victoires, 2 nuls), sa meilleure série dans l'élite depuis août-octobre 2012 (8 également). Le club morbihannais n'a fait mieux qu'une seule fois dans son histoire en L1, c'était en février-mai 2011 (11).

● Nice n'a remporté que 3 de ses 12 rencontres de Ligue 1 2022-2023 (4 nuls, 5 défaites), son plus faible total à ce stade de la saison depuis 2012-2013 (2 – 4e en fin d'exercice).

● Lorient a glané 13 points lors de ses 5 matches à domicile cette saison en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), c'est autant que lors de ses 14 précédents (3 victoires, 4 nuls, 7 défaites).

● Lorient a mené au score pendant 452 minutes en Ligue 1 cette saison, seul Paris (628) fait mieux. C'est seulement 35 de moins que sur l'ensemble de la saison 2021-2022 pour les Merlus (487).

● Nice est l'équipe qui affiche le pire différentiel entre ses buts marqués et ses Expected Goals en Ligue 1 cette saison (-5.45 – 11 buts pour 16.45 xG), alors que Lorient affiche le 2e meilleur différentiel (5.68 – 23 buts pour 17.32 xG).

● Seuls 30% des joueurs ayant évolué avec Nice en Ligue 1 cette saison ont été impliqués sur au moins un but (8/27), le plus faible pourcentage alors que Lorient (68% – 15/22) est deuxième derrière Rennes (72% – 18/25) en la matière.

● Nice a inscrit 5 buts sur penalty en Ligue 1 cette saison, soit au moins 2 de plus que toute autre équipe des 5 grands championnats européens en 2022-2023.

● Dango Ouattara est l'attaquant qui a effectué le plus d'actions défensives en Ligue 1 cette saison (72 – il s'agit du cumul des tacles, interceptions, tirs bloqués, dégagements défensifs et fautes commises). L'ailier de Lorient est également le joueur qui a subi le plus de fautes dans les 30 derniers mètres dans l'élite en 2022-2023 (13).