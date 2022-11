FC Cologne – OGC Nice : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Cologne-Nice.

Nice doit assurer le coup

Nice est en tête du groupe D avant cette dernière journée. Mais la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence est loin d'être acquise. Les Aiglons possèdent 8 points tout comme le Partizan Belgrade (2e et barragiste) et un seul point d'avance sur le FC Cologne (3e et virtuellement éliminé avant la dernière journée).

L'OGCN peut donc encore tout perdre en cas de défaite à Cologne.

Date, horaire et lieu de FC Cologne-OGC Nice

Date : jeudi 3 novembre 2022

Ville : Cologne (Allemagne)

Stade : RheinEnergieStadion

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 6e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur César Soto Grado (Espagne)

Sur quelle chaîne voir le match FC Cologne-OGC Nice ?

En France, la confrontation entre le FC Cologne et l'OGC Nice sera diffusée sur RMC SPORT 1.

Les commentaires seront assurés par Alexandre Biggerstaff et Jean-Luc Vasseur avec Julien Taxis en bord terrain.

Le streaming pour voir le match FC Cologne-OGC Nice

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application RMC SPORT.

FC COLOGNE-OGC NICE, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour FC Cologne-OGC Nice

A Cologne, plusieurs joueurs sont incertains pour la réception de Nice : Ellyes Skhiri, Jonas Hector, Dejan Ljubici, Tim Lemperle, Sebastian Andersson, Julian Chabot, Florian Dietz et Mathias Olsen.

A Nice, Marcin Bulka, Andu Delort et Sofiane Diop sont blessés. Suspendu face au Partizan, Todibo est de retour dans le groupe niçois.

Les équipes probables pour la rencontre FC Cologne-OGC Nice

FC Cologne : Schwabe - Schindler, Kilian, Hubers, Pedersen - Huseinbasic, Duda, Martel, Kainz - Adamyan, Tigges.

OGC Nice : Schmeichel - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, K. Thuram, Brahimi - Pépé, Laborde.

Les statistiques à connaître avant FC Cologne-OGC Nice

● La victoire de Cologne sur le terrain de Slovácko lors de la cinquième journée a mis fin à une série de trois défaites consécutives à l'extérieur.

● Prêté par Arsenal, Nicolas Pépé a inscrit quatre buts lors de ses sept dernières apparitions avec les Aiglons.