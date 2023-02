FC Barcelone : Xavi ouvre grand la porte à Lionel Messi

Alors que Lionel Messi est en fin de contrat avec le PSG en juin 2023, l'entraîneur du Barça a évoqué la possibilité d'un retour.

En août 2021, faute d'un accord avec le club catalan, Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone en raison de la situation financière du club. L'Argentin a ensuite décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain, où il a été impliqué dans 55 buts en 61 matchs toutes compétitions confondues, signant un contrat de deux ans, jusqu'en juin 2023.

"Le Barça c'est sa maison"

Ce contrat arrive donc à échéance cet été avec le Paris Saint-Germain et Lionel Messi est donc d'ores et déjà libre de signer dans le club de son choix. Si le club de la capitale reste le favori pour obtenir les faveurs du champion du monde 2022, rien n'est encore joué et d'autres clubs sont souvent cités comme liés à Lionel Messi, dont l'Inter Miami et le FC Barcelone.

Un retour au bercail n'est pas à écarter, bien qu'il s'avère compliqué et qu'à l'heure actuelle les dernières informations autour de l'avenir de Lionel Messi ne faisaient pas état d'une signature au FC Barcelone. Toutefois, Xavi, revenu au club sur le banc de touche, après le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, n'a pas hésité à draguer son ancien coéquipier.

Aucune décision encore prise

"J'ai déjà dit que c'est sa maison et que les portes lui sont ouvertes, c'est un ami, nous sommes en contact permanent", a déclaré l'Espagnol en conférence de presse avant le choc contre Manchester United. "Cela dépendra de lui, de ce qu'il veut faire dans son avenir. C'est sa maison, il n'y a aucun doute. Le meilleur footballeur de l'histoire y aurait toujours sa place."

Les rumeurs d'un retour potentiel en Catalogne ont été enflammées par la nouvelle que Messi pourrait devoir quitter l'équipe nationale pour continuer à Paris. En l'absence de l'Argentin au FC Barcelone, Xavi a admis que son équipe n'avait rien à craindre à l'approche d'un choc de l'Europa League contre Manchester United, un adversaire de calibre Ligue des champions.

Xavi espère avoir plus de chance que son ancien coéquipier la semaine dernière en Europe ; Messi et le PSG se sont inclinés 1-0 face au Bayern lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Tenu en échec (2-2) au match aller, le FC Barcelone affronte Manchester United à Old Trafford en Europa League ce jeudi.