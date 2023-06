FC Barcelone : Xavi ne veut pas d'un retour de Neymar

Alors que des rumeurs évoquent un intérêt du Barça pour Neymar, Xavi n'en fait pas sa priorité.

L'avenir de Neymar est l'une des plus grandes interrogations du mercato estival du Paris Saint-Germain. Le club francilien souhaite s'en séparer pour de bon et l'international brésilien pourrait se montrer plus ouvert que d'habitude à un transfert. Cela serait une bonne occasion pour Paris de dégager de la masse salariale et de se débarrasser d'un joueur sur lequel il ne compte plus vraiment.

Pas d'intérêt du Barça pour Neymar

Les dernières rumeurs évoquaient un retour du joueur de 31 ans au FC Barcelone, où il a brillé lors de son passage entre 2013 et 2017, contribuant largement à la Ligue des Champions remportée par les Blaugranas en 2015... avec Luis Enrique sur le banc, dont la très probable arrivée au PSG pourrait être un facteur convaincant le Brésilien à rester dans la capitale française.

Et du côté du Barça, Xavi a tenu à mettre les choses au clair concernant les rumeurs autour de son ancien coéquipier du côté du Camp Nou. "C’est une surprise. En théorie, il n’est pas dans les plans. Je l’apprécie et je l’aime beaucoup comme personne et ami mais il y a d’autres priorités. Les noms sont connus du secteur sportif, du président. Les cartes sont sur la table", dans l'émission Jijantes FC. Insuffisant pour mettre fin aux rumeurs, à tel point que le club catalan a dû passer par Mundo Deportivo pour mettre les choses au clair. Le quotidien espagnol rappelle ainsi les priorités du Barça sur ce mercato, à savoir un milieu de terrain, un attaquant pouvant jouer aux trois postes voire même un latéral droit. Sauf cataclysme, Neymar ne retournera pas au FC Barcelone cet été.