FC Barcelone - Villarreal : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

FC Barcelone - Villarreal : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après une semaine noire, le FC Barcelone doit repartir de l'avant devant son public face à Villarreal. Tenu en échec par l'Inter Milan et quasiment éliminé de la compétition, le Barça a perdu la tête du championnat le week-end dernier en s'inclinant sur la pelouse de Santiago Bernabeu face à son ennemi juré, le Real Madrid. Avec trois points de retard sur les Merengue et un avenir en C1 en suspens, le Barça doit gagner pour éviter la crise.

Le Barça doit éteindre l'incendie

Xavi n'a pas été épargné par les critiques après cette rude semaine. Nul doute que le club catalan voudra montrer une réaction d'orgueil. Seule éclaircie, le sacre de Gavi au Trophée Raymond Kopa lundi soir et celui de Robert Lewandowski, vainqueur du prix Gerd Müller. Le talent est là au Barça, reste à le faire fructifier sur le terrain comme c'était le cas en début de saison.

Autre motif d'espoir, Xavi peut petit à petit compter à nouveau sur l'ensemble de son effectif. Privé de nombreux joueurs importants depuis un mois, l'entraîneur espagnol les voit revenir un à un, ce qui ne sera pas de trop dans cette période compliquée pour le club catalan et avec la cadence infernale de matches joués en octobre.

Une victoire sur les 26 derniers matches face au Barça

En face, Villarreal, septième de Liga, réalise un début de saison intéressant mais loin d'être parfait. Très performante en Ligue Europa Conférence, la bande à Unai Emery a manqué de régularité en Liga et a connu un passage à vide fin septembre début octobre, avec deux matches nuls et une défaite. Villarreal va un peu mieux et reste sur deux victoires consécutives, toutes compétitions confondues.

Autant dire que le Sous Marin Jaune voudra confirmer son regain de forme en terre catalane et profiter de la mauvaise passe du FC Barcelone pour prendre trois précieux points dans la course à l'Europe. En mai dernier, Villarreal avait réussi l'exploit de s'imposer au Camp Nou, après vingt-six matches consécutifs sans victoire face au FC Barcelone, toutes compétitions confondues. Le Sous Marin Jaune espère ne pas avoir à attendre aussi longtemps pour battre le Barça de nouveau.

Horaire et lieu du match FC Barcelone - Villarreal

Ville : Barcelone

Barcelone Stade : Camp Nou

Camp Nou Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Barça - Villarreal ?

FC Barcelone - Villarreal

Liga

Jeudi 20 octobre

21h sur beIN Sports 1

Stream : beIN Sports 1

Prise d'antenne : 20h55 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal si vous êtes abonné au pack sport de Canal, ou bien si vous êtes abonné à beIN Sports.

Série actuelle du Barça et de Villarreal

Barça : VDVND



Villarreal : NVDVV

Les blessés et absents :

Petit à petit, le FC Barcelone récupère ses nombreux blessés. Jules Koundé a effectué son retour face au Real Madrid et désormais, Xavi doit uniquement faire sans quatre joueurs. Ronald Araujo qui est sur le flanc pour encore plusieurs semaines, Andreas Christensen, Memphis Depay et Hector Bellerin. Ce dernier est incertain pour la rencontre mais devrait être trop juste.

Du côté de Villarreal, à noter l'absence du Français, Francis Coquelin, habituel titulaire dans le couloir gauche du milieu de terrain. L'attaquant vedette Gerard Moreno est out depuis le début du mois de septembre, tout comme Juan Foyth. Kiko et Lo Celso sont incertains.

Les équipes probables

XI de départ du Barça : Ter Stegen - Balde, Kounde, Eric Garcia, Jordi Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

XI de départ de Villarreal : Rulli - Mandi, Albiol, Torres, Pedraza - Pino, Capoue, Parejo, Baena - Danjuma, Jackson.