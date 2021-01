FC Barcelone - Un candidat à la présidence résigné pour Lionel Messi

Agusti Benedito, candidat à la présidence du Barça, n'est pas très optimiste quant aux chances de préserver Lionel Messi au-delà de cette saison.

En annonçant qu’il ne prendrait une décision qu’à la fin de la saison, Lionel Messi n’a pas coupé court aux rumeurs d’un départ. Libre de discuter avec n’importe quelque club depuis le 1er janvier 2021, l’Argentin aux six Ballons d'Or est maître de son destin mais ne compte pas se précipiter pour décider de son avenir personnel.

Il faut dire que la première partie de saison des Blaugrana n’incite pas à l’optimisme pour le convaincre de continuer l’aventure dans son club de toujours. Auteur d'un doublé mercredi soir face à Bilbao (1-3) en , Lionel Messi est dans toutes les bouches en Catalogne. Notamment dans celles des candidats à la présidence.

L'article continue ci-dessous

"La vérité, c'est que je ne suis pas très optimiste"

Car oui, en plus de traverser une crise sportive, le Barça est touché par une crise institutionnelle depuis des mois. Face à la pression des supporters, Josep Maria Bartomeu a donné sa démission et le poste de président est désormais vacant. L'élection se déroulera le 24 janvier prochain. En attendant, les différents candidats occupent l'espace médiatique plus que de raison. Dernier en date, Agusti Benedito, qui contrairement aux autres, est presque résigné concernant l'avenir de Lionel Messi.

"La vérité, c'est que je ne suis pas très optimiste, même si la prolongation de Lionel Messi serait la meilleure nouvelle", a-t-il confié dans un entretien accordé à ESPN. "C'est clair que si l'histoire se termine, il y aura un Barça après Messi. Même si j'espère que son cycle durera encore trois ou quatre ans, s'il finit par partir, nous reconstruirons l'équipe et nous reviendrons au sommet. Personne ne doit en douter", a toutefois promis Agusti Benedito, qui ne promet pas de faire venir des stars à Barcelone.

"On n'aura pas la possibilité d'amener Neymar, c'est impossible (...) penser à son retour semble déplacé". Pour Kylian Mbappé et Erling Haaland, "c'est la même chose que pour Neymar : aujourd'hui, c'est impensable, peu importe leur prix de vente ou les déclarations des uns et des autres. Il faut être sérieux", a-t-il ajouté. Si le venait à se séparer de Lionel Messi dans les prochains mois, il serait pourtant bien inspiré de s'attacher les services d'un joueur de ce calibre pour ne pas couler.