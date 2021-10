FC Barcelone : Ronald Koeman demande plus de réalisme à ses joueurs

L'entraîneur néerlandais a blâmé les attaquants pour les difficultés de la deuxième mi-temps et est satisfait du jeu de son équipe.

Ronald Koeman peut respirer un peu plus sereinement. Sans briller outre mesure, le FC Barcelone a signé son premier succès de la saison en Ligue des champions. Ronald Koeman a sauvé la mise, bien que dans la douleur, dans l'un des matchs les plus importants de ce début de saison. C'était une finale. Face à un adversaire bien inférieur, le Barça a fait preuve d'un excès de confiance et le Dynamo Kiev a évité de justesse de donner punir le pire entraîneur du Barça de ces dernières années sur un plan comptable, dans une deuxième mi-temps d'un très mauvais niveau.

Cependant, il semble que Ronald Koeman ait vu un autre match que les spectateurs et que les observateurs du football espagnol et européen. L'entraîneur du FC Barcelone a apprécié la performance de son équipe, qui n'a mis qu'un seul "mais" : le but. "Vous ne pouvez pas pardonner autant car nous jouions pour notre vie. Heureusement que nous avons été parfaits défensivement", a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone, qui a insisté sur le manque de finition de ses attaquants.

"Je suis satisfait du jeu de l'équipe, mais pas de l'efficacité. Lorsque nous sommes si supérieurs et que nous nous créons autant d'occasions, il faut marquer. C'est la responsabilité des attaquants. Ils ont la qualité pour marquer. S'ils n'ont pas cette qualité, on ne peut rien leur demander, mais ils l'ont. Ils sont responsables de l'étanchéité du match. Un score de 3 ou 4 nuls aurait été un résultat normal", a ajouté le Néerlandais.

Koeman protège Ansu Fati

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur le mécontentement général des supporters, Ronald Koeman s'est montré compréhensif. "Je le comprends, parce que je pense de cette façon aussi. Il faut tuer le match à cause des occasions créées, mais l'équipe a montré qu'elle pouvait tenir ses promesses avec un résultat court, a indiqué l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Mais au Barça, dans un match comme aujourd'hui, il faut marquer plus de buts".

Ronald Koeman a été très clair lorsqu'il s'est agi de défendre Ansu Fati, qui n'a pas été aussi décisif mercredi que lors des autres matchs après son retour sur le terrain. Pour l'entraîneur, le jeune attaquant doit gagner en confiance et en expérience sans que personne ne lui mette la pression : "On ne peut pas lui demander à 18 ans de résoudre tout ce que Leo Messi a laissé. Je dois lui parler de cette action [la demi-volée], parce qu'il aurait peut-être dû la laisser à Coutinho ou Busi".

"Mais nous devons y aller étape par étape et ne pas attendre de miracles de la part d'Ansu, il est sorti depuis longtemps et il n'a même pas encore 19 ans", a conclu Ronald Koeman au sujet de la pépite du FC Barcelone qui a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Avec ce succès contre le Dynamo Kiev, le FC Barcelone se relance complètement dans ce groupe et devra confirmer dans deux semaines en terre ukrainienne.