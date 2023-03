FC Barcelone – Real Madrid (2-1) : Les Blaugranas remportent le Clasico et foncent vers le titre

Vainqueur du Clasico dans les arrêts de jeu, le Barça a fait un grand pas vers le titre de champion d'Espagne.

Ce dimanche, tous les regards étaient tournés vers le Camp Nou pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid à l'occasion de la 26e journée de la Liga. Au-delà de la rivalité entre les deux clubs, le match valait son pesant d'or dans la course au titre puisque neuf points séparaient les deux protagonistes au coup d'envoi de la rencontre.

Mené au score, le Barça a su réagir

Devant son public, le Barça a été surpris dès le début du match sur un but contre son camp de Ronald Araujo. Le défenseur catalan, malheureux et malchanceux sur ce coup, déviait dans ses propres cages un centre de Vinicius (9e).

Les Blaugranas ont ensuite buté sur un solide Courtois (32e, 34e) avant de trouver la faille juste avant la mi-temps grâce à un but de Sergi Roberto qui profitait d'un ballon mal dégagé par Militão (45e).

Kessié fait chavirer le Camp Nou

La deuxième mi-temps était équilibrée et chaque équipe se procurait de grosses opportunités : le Barça par Raphinha (74e) et le Real par Benzema (79e).

Le Real Madrid pensait même reprendre l'avantage à neuf minutes de la fin après un but d'Asensio mais il était logiquement refusé, après intervention de la VAR, pour une position de hors-jeu.

Obligé d'attaquer pour tenter de combler son retard dans la course au titre, le Real Madrid se découvrait beaucoup trop et dans les arrêts de jeu, à l'issue d'une contre-attaque rondement menée et dont Kessié était à la conclusion, le Barça inscrivait le but de la victoire (90+2e). Un but sans doute synonyme de titre de champion.

La très belle opération du Barça dans la course au titre

Car avec ce succès, le Barça possède désormais douze points d'avance sur le Real Madrid (68 à 56) et ce, à douze journées de la fin du championnat.

Lors de la prochaine journée, le Barça se rendra à Elche tandis que le Real Madrid recevra Valladolid. Barcelonais et Madrilènes se retrouveront ensuite pour la demi-finale retour de la Copa del Rey le 5 avril.