FC Barcelone, le mea culpa de Xavi et Joan Laporta

Le président et l'entraîneur du FC Barcelone ont pris la parole après l'élimination du club catalan dès les phases de poules de la C1.

Catastrophe en Catalogne. Le FC Barcelone sera reversé en Europa League pour la deuxième saison consécutive. La victoire 4-0 de l'Inter sur le Viktoria Plzen a condamné le club catalan à une élimination précoce en Ligue des champions, avant que le Bayern ne se déchaîne au Camp Nou avec une victoire 3-0. Interrogé sur l'élimination de son équipe de la compétition, Xavi a pointé du doigt la force du Groupe C.

"Une élimination très cruelle"

"Aujourd'hui, nous n'avons pas été compétitifs, nous n'avons pas atteint leur niveau. Ils étaient très bons, bien meilleurs, plus intenses. Je suis sûr que l'élimination avant le match nous a affectés psychologiquement. Je suis sûr que c'est le cas. Nous avons été tirés dans un groupe vraiment difficile et tout nous est arrivé en Ligue des champions. C'était très cruel, mais aujourd'hui nous n'avons pas concouru. D'autres jours, nous l'avons fait, mais pas aujourd'hui", a expliqué l'entraîneur du Barça après la rencontre au micros espagnols.

"Merci aux fans pour leur soutien inconditionnel. Il y a eu une atmosphère extraordinaire. Nous vous en sommes reconnaissants. En leur montrant le respect qu'ils méritent. C'est dommage que nous n'ayons pas pu le montrer sur le terrain. Laissons maintenant de côté la Ligue des champions. Nous devons faire face à la réalité. (...) J'ai dit que nous devions être unis. La saison ne se termine pas en octobre. C'est un coup dur, mais il reste encore des titres à aller chercher. Je comprends que de l'extérieur, les gens parlent d'échec, mais de l'intérieur, nous faisons une analyse différente. C'est une façon cruelle de quitter la compétition, mais si nous analysons les autres matchs, je pense que nous méritions davantage", a conclu Xavi.

Après cette nouvelle élimination précoce du Barça, Joan Laporta, président du club catalan, a également pris la parole au micro de Barça TV afin de rassurer les socios et de relativiser cet échec : "Malheureusement, le miracle ne s'est pas produit. Sur le plan émotionnel, il a été très difficile de jouer ce match et je tiens à remercier les meilleurs supporters du monde pour la façon dont ils se sont comportés.

Dans un processus de reconstruction, il y a des hauts et des bas"

"Les joueurs ont tout donné, on ne peut rien leur reprocher car il était très difficile de jouer ce match. Il nous reste d'autres compétitions et nous devons reconstruire. Nous ne pouvons pas nous arrêter, nous savons que dans ce processus de reconstruction il y a des hauts et des bas, nous avons de jeunes joueurs et nous devons les soutenir, ainsi que l'entraîneur qui fait un très bon travail", a ajouté le président du Barça.

"Regarder l'Inter-Plzen était une torture parce que tu attendais un miracle qui ne s'est pas produit. Nous espérons que cette équipe continue à progresser, nous sommes dans les premières places du championnat, il y a d'autres compétitions, et cela s'est déjà produit. Et nous avons montré que nous avons les meilleurs fans du monde. L'entraîneur a fait jouer les jeunes joueurs pour qu'ils acquièrent de l'expérience", a conclu Joan Laporta. Pas sûr que toutes ces excuses suffisent à redonner le baume au coeur aux supporters du Barça.