FC Barcelone : la folle déclaration de Frenkie De Jong sur son avenir

Resté au FC Barcelone l'été dernier de sa propre initiative, le Néerlandais est toujours lié à un transfert à Manchester United.

Frenkie De Jong sait ce qu'il veut dans sa vie et pour sa carrière. Le Néerlandais aurait pu être chassé du FC Barcelone l'été dernier s'il n'avait pas fait preuve d'une volonté de faire pour rester en Catalogne. Fortement courtisé par Manchester United, le milieu de terrain était poussé vers la sortie pour réduire la masse salariale du club, mais n'a pas cédé.

"Rester de nombreuses années"

Finalement, Frenkie De Jong a clamé haut et fort son amour pour le FC Barcelone, est resté en Catalogne, et a tout fait pour reprendre sa place de titulaire dans le système de Xavi malgré la forte concurrence de Pedri et Gavi, notamment, à son poste. Et alors que la fin de saison approche à grands pas, les rumeurs d'un départ à Manchester United ressurgissent de nouveau.

Pourtant, le milieu de terrain néerlandais a une nouvelle fois mis en suspens un éventuel transfert à Manchester United, refroidissant grandement les ardeurs du club anglais en affirmant qu'il se voyait rester à long terme au FC Barcelone. Malgré la présence d'Erik Ten Hag chez les Red Devils, le Néerlandais a été très clair sur ses intentions.

"Je veux vraiment gagner la Liga"

Au micro de TV3, Frenkie De Jong a fait part de ses envies pour l'avenir, bien qu'il soit conscient de ne pas être le seul décideur : "Le Barça a toujours été le club de mes rêves et j'espère donc pouvoir y rester encore de nombreuses années. Nous faisons une bonne saison en Liga, nous n'avons pas très bien réussi en Europe, mais en général, nous allons de l'avant".

Le Néerlandais souhaite donc rester en Catalogne, mais il compte surtout aider le Barça à redevenir une place centrale du football européen et cela commence par un sacre en Liga : "Nous avons un bon avantage sur le Real Madrid, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est ma quatrième année et je n'ai pas encore gagné la Liga. Je veux vraiment la gagner, comme le reste de l'équipe".

De Jong a été un titulaire régulier cette saison, alors que les Blaugrana se rapprochent de la tête de la Liga, avec 23 apparitions en championnat. Le Barça compte neuf points d'avance sur le Real Madrid à 13 journées de la fin du championnat. De Jong sera probablement dans le onze de Barcelone pour le Clasico de dimanche contre le Real Madrid. En cas de victoire, le Barça compterait 12 points d'avance et serait pratiquement assuré de remporter son premier titre de champion de Liga en quatre ans.