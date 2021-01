FC Barcelone, Koeman défend Messi après son carton rouge

L'entraîneur des Blaugrana est revenu sur l'exclusion de l'attaquant argentin et la défaite de son club en finale de la Supercoupe ce dimanche.

Ronald Koeman a été complaisant avec la frustration de Lionel Messi après l'expulsion du capitaine lors de la défaite finale de la Supercoupe d' du contre l'Athletic Club. Messi a vu rouge pour la première fois de son illustre carrière en club alors que le géant de la , le Barca, a été battu 3-2 par l'Athletic après une prolongation à Séville dimanche. Après que la star de l'Athletic, Inaki Williams ait marqué à la troisième minute de prolongation, Messi a basculé sur Asier Villalibre dans un incident loin du ballon qui a été repéré par VAR et l'arbitre Jesus Gil Manzano a brandi un carton rouge.

Messi - qui a été pressenti pour quitter le Camp Nou au milieu des rumeurs l'envoyant à et au - risque de faire face à une longue suspension, mais l'entraîneur du Barca, Ronald Koeman a défendu le joueur de 33 ans. "Je peux comprendre ce que Messi a fait", a déclaré Koeman par la suite. "Je ne sais pas combien de fois ils l'ont commis une faute, et il est normal de réagir lorsqu'ils continuent d'essayer de vous faire une faute en tant que joueur qui cherche à dribbler avec le ballon, mais j'ai besoin de le revoir correctement."

Lionel Messi, qui a été victime d'une faute huit fois contre l'Athletic Club, venait de se remettre d'une blessure mineure pour revenir dans le onze de départ de Barcelone lors de sa 753e apparition pour le club catalan. "Leo, après tant d'années dans l'élite du football, sait parfaitement s'il est en condition ou non", a déclaré Koeman. "Nous avons parlé avant, il a dit qu'il était en état de jouer le match, il a donné son maximum et rien d'autre."

POST-GAME REACTION | @RonaldKoeman analyzes Barça's defeat in the Spanish Super Cup final. pic.twitter.com/dVPww17aGf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 17, 2021

Antoine Griezmann a marqué deux fois pour le Barça, y compris le premier but du match à la 40e minute, mais ses buts n'ont pas été suffisant puisque Bilbao est revenu à deux reprises à l'Estadio de La Cartuja. Oscar de Marcos de l'Athletic a égalisé à la 42e minute avant que son coéquipier Villalibre ne force la prolongation à la mort, après que Griezmann ait rétabli l'avance du Barça à 13 minutes de la fin. Williams a marqué un but sublime alors que le Barça - troisième de la et à sept points du leader Atletico Madrid - a raté son premier titre sous Koeman, qui a remplacé Quique Setien avant la campagne 2020-2021.

"Nous sommes tristes, déçus du résultat", a ajouté l'ancien sélectionneur des . "On a joué la finale pour gagner et pas pour perdre ça, oui, mais on n'a pas le temps d'être déçu. On va jouer bientôt, il y a une coupe et un championnat, il n'y a pas de temps pour les regrets. Nous avons fait des choses positives, nous nous sommes améliorés. Nous avons échoué dans les buts concédés. Nous devons être plus énergiques en défense".

"Nous devons mieux défendre dans la surface et ne pas laisser les adversaires réfléchir, ils ne peuvent pas contrôler, tourner et tirer facilement. Nous pouvons nous améliorer. Mon travail, je donne le maximum que je peux. Mon travail n'est pas très bon si nous avions gagné, ni très mauvais pour perdre. Nous sommes en cours de chemin, il y a des choses positives, même perdre aujourd'hui est très difficile", a conclu Ronald Koeman