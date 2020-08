FC Barcelone – Koeman aurait accepté le poste d'entraîneur

ESPN et Fabrizio Romano de Sky Italia viennent d'annoncer que Ronald Koeman aurait accepté la proposition du pour en devenir l'entraîneur à la place de Quique Setién.

Ronald Koeman avait été approché une première fois en janvier dernier pour succéder à Ernesto Valverde mais il avait préféré décliner.

Actuel sélectionneur des , Ronald Koeman dispose d'une clause spéciale dans son contrat avec la fédération néerlandaise pour devenir entraîneur du Barça.

La nomination de Ronald Koeman devrait être officialisée cette semaine.

Ronald Koeman has been choosen as new Barcelona manager. He's going to leave Holland National team to join Barça - official statement on this week. Here we go! 🤝🔵🔴 #FCB #Barcelona #Koeman