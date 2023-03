FC Barcelone, Frenkie De Jong en dit un peu plus sur son avenir

Annoncé à Manchester United depuis l'été dernier, le Néerlandais a retrouvé sa place de titulaire au Barça et se confie sur son avenir.

Dans le rayon feuilleton de transfert interminable qui ne cesse jamais, le cas Frenkie De Jong est en bonne position. Après l'échec d'un transfert à Manchester United l'été dernier en raison d'un salaire différé et du refus de Frenkie De Jong de quitter l'Espagne pour l'Angleterre, les spéculations ne cessent de croître à l'approche de l'été.

"Je suis très calme"

Malgré la volonté du FC Barcelone d'économiser le salaire de Frenkie De Jong et de récupérer une belle somme pour l'une des seules valeurs marchandes de son effectif, le Néerlandais a tenu bon, lui qui souhaitait rester en Catalogne, malgré la présence d'Erik Ten Hag, son ancien entraîneur à l'Ajax Amsterdam où il a explosé aux yeux de l'Europe.

Alors que le mercato estival approche petit à petit, le Néerlandais a été interrogé une nouvelle fois sur son avenir par RAC1, cité par Fabrizio Romano, ce à quoi il a répondu : "Je suis très calme ici, très heureux au Barça". Il a ajouté, confirmant sa position au Camp Nou : "Je veux rester au FC Barcelone encore de nombreuses années".

Manchester United toujours en embuscade

Bien qu'il ait répété à plusieurs reprises qu'il était heureux à Barcelone, De Jong continue d'être lié à Manchester United, qui devrait chercher à recruter un milieu de terrain cet été. Les Red Devils ont beaucoup insisté pour recruter le joueur de 25 ans avant la saison en cours, mais ils n'ont pas réussi à le faire, De Jong n'étant pas sûr de lui et United n'étant pas disposé à payer les 17 millions de livres sterling qui lui sont dus en salaire différé en plus de l'indemnité de transfert.

Les supporters barcelonais sont partagés sur la décision de De Jong de rester au club, dont la situation financière est de plus en plus précaire ces derniers temps. L'été dernier, il a été confronté à un groupe de supporters qui lui demandaient de baisser son salaire, mais il a depuis réussi à revenir au bercail et a impressionné dans le milieu de terrain de Xavi.

Le Néerlandais a eu un avant-goût de ce que c'était que de jouer dans un Old Trafford plein à craquer lorsque United a éliminé Barcelone en Europa League. Bien qu'il affirme être heureux au sein du club catalan, il fera probablement l'objet d'une nouvelle saga cet été, Manchester United cherchant à se renforcer et Barcelone ayant besoin de fonds.