FC Barcelone - Betis Séville 5-2 - Porté par Griezmann, le Barça se révolte

Le Barça a signé son premier succès de la saison en Liga, ce dimanche, contre le Betis (5-2). Auteur d'un doublé, Griezmann a répondu à Fekir.

Après un revers gênant à Bilbao pour le lever de rideau (1-0), le Barça accueillait le Betis, réputé pour sa qualité de jeu. Sans Messi, toujours, mais aussi sans Suarez, c'est Antoine Griezmann qui était épié pour cette rencontre dans les rangs blaugrana, d'autant que le Français avait eu une entrée en matière délicate il y a une semaine.

Positionné dans l'axe, le champion du monde a débloqué son compteur avec un vrai but d'avant-centre. Après un modèle d'appel dans le dos de la défense, l'ancienne star de l'Atlético, servie par Sergi Roberto, a permis aux Blaugrana d'égaliser d'un tacle glissé parfait (1-1, 41e).

On attendait Griezmann, mais un autre Frenchie a pris la lumière dans ce rapport de force ouvert : Nabil Fekir. Sur un service de Loren, l’ancien Lyonnais a devancé Jordi Alba pour déclencher une frappe imparable du gauche, inscrivant ainsi son premier but avec le Betis, au quart d'heure de jeu (0-1, 15e).

VIDÉO - Nabil Fekir débloque son compteur buts face au Barça

Autant dire que la configuration du match a placé le Barça au pied du mur. L'équipe de Valverde a tenu le ballon, c'était attendu, mais elle est encore très perfectible dans son expression. Sans l'égalisation de Griezmann, l'affaire aurait été encore plus compliquée, Sergi Roberto (12e) et Rafinha (38e) étant les seuls à inquiéter Martin Fernandez lors du premier acte.

L'article continue ci-dessous

Heureusement pour le Barça, tout s'est accéléré lors du second. Et c'est encore Antoine Griezmann qui a trouvé l'ouverture sur une frappe enroulée après un nouveau service de Sergi Roberto (2-1, 50e). Le jeune Carles Perez a ensuite participé à la fête quelques minutes plus tard (3-1, 56e), tout comme Jordi Alba (4-1, 60e).

VIDÉO - Griezmann répond à Fekir et marque ses premiers buts avec le Barça

Buteur, Antoine Griezmann s'est offert le luxe de se muer en passeur en distillant un caviar à Vidal, qui a clos le festival blaugrana (5-1, 77e). Le Betis a bien sauvé l'honneur par Moron (5-2, 79e) dans ce match spectaculaire, mais l'affaire était réglée depuis longtemps.