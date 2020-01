FC Barcelone, Bartomeu : "Neymar ? Nous sommes toujours ouvert à tout"

Le président du FC Barcelone s'est montré flou sur la suite du dossier Neymar et a manifesté sa confiance en Quique Setien.

Le retour de Neymar au a animé tout l'été 2019. Personne ne sait en revanche, encore, ce qu'il en sera pour 2020. Si certains observateurs doutent du fait que Neymar s'inscrive dans la durée au PSG et pensent que le FC Barcelone va revenir à la charge, aucun observateur ou acteur du football mondial ne peut l'affirmer pour autant. Et pour cause, les dirigeants du FC Barcelone, eux-mêmes, n'ont pas encore pris de décision à ce sujet.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Josep Maria Bartomeu n'a écarté aucun scénario pour l'été prochain concernant le dossier Neymar : "C’est la question récurrente que tout le monde nous pose depuis l’année dernière, mais je l’ai déjà dit. Tant que nous n’aurons pas eu de réunions pour planifier la saison prochaine, on ne parlera pas de ce sujet. Mais pour la saison qui vient, nous n’avons pas encore parlé, je ne peux rien révéler. Nous sommes toujours ouverts à tout".

"Prématuré de parler de la saison prochaine"

Relancé au sujet de Neymar, mais aussi de Lautaro Martinez, les deux cibles majeures du FC Barcelone selon la presse espagnole, le président du club catalan a botté en touche : "Je préfère ne pas parler de joueurs des autres équipes. L’un est en (Lautaro Martinez, attaquant de l’ ), l’autre en (Neymar). Ce sont deux grandes stars du football, jeunes, avec de belles trajectoires, mais, pour nous, il est encore prématuré de parler de la saison prochaine".

Le président du champion d' en titre a également parlé de son nouvel entraîneur, Quique Setien, successeur d'Ernesto Valverde, en qui il a pleinement confiance : "C'est un entraîneur que nous aimons. À la fois sa philosophie de jeu et sa façon de penser. Nous savons que ce n'est pas toujours facile quand un entraîneur arrive. Il y a eu peu de matches et peu d'entraînements mais bientôt nous verrons des changements positifs".

Enfin, Josep Bartomeu a évoqué la prolongation de Lionel Messi : "Il a un contrat jusqu'en 2021. Notre objectif est qu'il prenne sa retraite au Barça et c'est pourquoi il devra être prolongé. Il lui reste beaucoup de football devant lui, pour nous apprendre et en profiter. Par conséquent, il ne terminera pas en 2021 son exercice de footballeur et devra être renouvelé car il est censé terminer sa carrière au Barça quand il le voudra".