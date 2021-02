FC Barcelone-Alavés (5-1) : Le Barça et Messi sont en forme

Large vainqueur d'Alavés, le FC Barcelone et Messi (auteur d'un doublé) ont envoyé un message au PSG avant la Ligue des champions !

Avant de retrouver le PSG mardi soir, en Ligue des champions, le Barça s'est offert une promenade de santé face à Alavés, équipe luttant pour ne pas descendre, en s'imposant largement sur le score de 5 buts à 1.

Un Barça fortement remanié

Le Barça alignait pourtant une équipe remaniée sans Dembélé, sur le banc, et avec De Jong en défense en l'absence de Piqué, ce qui donnait le onze de départ suivant : Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Lenglet, Firpo - Moriba, Busquets, Puig - Trincão, Messi, Griezmann.

Confisquant le ballon, le Barça se procurait la première occasion au bout de deux petites minutes de jeu mais la frappe de Griezmann était renvoyée par la défense adverse.

Après celle belle entrée en matière, le Barça ronronnait, faisant tourner le ballon (88% de possession après 10 minutes de jeu) et Alavés finissait par montrer le bout de son nez : Griezmann dégageait les siens sur un corner (15e) puis Ter Stegen repoussait une frappe de Battaglia (27e).

Après cette action de Battaglia, le Barça passait la vitesse supérieure et ouvrait le score deux minutes plus tard à l'issue d'une action rondement menée : Mingueza centrait pour Griezmann, un peu juste, et Moriba récupérait le ballon au deuxième poteau. Il effectuait une délicieuse et judicieuse passe en retrait pour Trincão, esseulé au point de penalty, qui expédiait une frappe à ras de terre imparable pour Pacheco, le portier d'Alavés.

Messi égale Xavi

A la 36e minute, Lionel Messi, qui jouait ce soir son 505e match en Liga avec le Barça (un record dans l'histoire du club), pensait faire le break en reprenant une frappe de Griezmann repoussée par Pacheco. Hélas pour la Pulga, au départ de l'action, Griezmann était hors-jeu et le but était logiquement invalidé.

Mais Messi n'allait pas en rester là. Dans les arrêts de jeu de ce premier acte, le sextuple Ballon d'or étalait toute sa classe. Entre deux ligne, il réceptionnait une passe de Busquets, se retournait, effaçait d'un crochet Battaglia puis, aux vingt mètres, décochait une frappe qui faisait poteau rentrant ! Et ce but en dehors de la surface n'est « que » le 82e de Messi en Liga sur ses 457 inscrits.

Moriba : une passe décisive et une boulette

Au retour des vestiaires, et avec cet avantage de 2 buts à 0, Ronald Koeman continuait son turn-over : Busquets était ainsi remplacé par Samuel Umtiti.

Mais à trop vouloir gérer son avance, le Barça se relâchait et commettait une erreur. Jouant un peu trop facile, Ilaix Moriba, dont c'était la première apparition en Liga, effectuait une passe latérale plein axe un peu trop molle qui était interceptée par Rioja. Ce dernier en profitait pour filer droit au but et tromper Ter Stegen (57e).

Le Barça remettait alors le bleu de chauffe et faisait le siège dans la surface d'Alavés, sans parvenir à trouver le cadre malgré plusieurs occasions franches (Trincão, 62e ; Messi, 63e ; Griezmann, 66e).

Un doublé pour Trincão et pour Messi

Ayant clairement en tête son prochain match face au PSG, Ronald Koeman procédait à une vague de changements : Pedri à la place de Moriba (64e) puis Pjanic et Dest remplaçaient De Jong et Mingueza (72e).

Ce sang neuf était salutaire pour le Barça qui faisait exploser la défense d'Alavés en deux minutes avec les mêmes buteurs qu'en première période : Trincão (74e), puis Messi (75e) avec une sublime frappe lointaine enroulée en pleine lucarne, permettaient à leur club de faire le break et de se mettre définitivement à l'abri.

Le Barça terminait la rencontre avec un but somptueux : d'une magnifique louche, Messi lançait Griezmann dans la surface. Ce dernier, sans contrôle, servait Firpo qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (80e).

Fort de ce succès, le Barça reste la deuxième place de la Liga avec 46 points (à huit points du leader, l'Atlético) tandis qu'Alavès est toujours16e avec 22 points.