Falcao souhaite rejoindre l'Inter Miami après la Turquie

Sous contrat avec Galatasaray, le Colombien a exprimé l'envie de terminer sa carrière aux Etats-Unis et plus précisément à l'Inter Miami de Beckham.

Radamel Falcao a révélé qu’il a l’intention de rejoindre David Beckham à l’Inter Miami avant de raccrocher ses crampons, lui qui désire jouer en avec le Colombien une fois son contrat avec expiré.

L’attaquant de 34 ans est encore lié pour deux saisons avec le club stambouliote mais il réflechit déjà à l'avenir et à ce qui sera son dernier contrat.

Falcao verrait d'un bon oeil l'occasion de rejoindre les Etats-Unis lorsqu'il sera libre et l'idée de rejoindre la Floride lui plaît énormément.

L'Inter Miami, qui appartient à l'ancienne légende de et du David Beckham, est à la recherche de noms ronflants venus d'Europe afin de se faire rapidement une place dans le championnat et le profil du Colombien pourrait coller.

Reste à savoir si une offre sera faite à Falcao, mais l’ancien attaquant de Porto, de l’Atletico Madrid et de espère qu’il aura la chance de poursuivre un rêve.

Il a déclaré à Daniel Habif: "Il me reste deux ans de contrat avec Galatasaray et je veux jouer avec l’Inter Miami parce qu’il y a beaucoup de Colombiens là-bas et ça me rappelle mon pays."

Désormais en bout de course, Falcao sait que ses plus belles années sont désormais derrière lui et pense déjà à la reconversion.

"J’ai l’intention de jouer pour quelques années de plus, mais j’ai pensé à mon avenir. J'aimerais avoir des entreprises je peux gérer et sinon je voudrais faire quelque chose en rapport avec le football.

"Je ne voudrais pas devenir coach, mais j’aimerais me préparer pour devenir directeur sportif."

"Si ce n’est pas le cas, j’envisagerais de devenir agent de joueurs parce qu’avec mon expérience, je peux aider les jeunes joueurs dans leur carrière."

Avant ça, il lui reste désormais à boucler de la plus belle des manières une carrière de buteur qui l'aura propulser parmi les meilleurs joueurs du monde.