Fabregas sera "toujours un joueur d'Arsenal"

Lors d'un Live entre Thierry Henry et Cesc Fabregas organisée par Puma, l'Espagnol a prêté allégeance aux Gunners.

Cesc Fabregas dit qu'il sera toujours un homme d' dans l'âme malgré quatre ans et demi et deux titres de à , un club qu'il apprécie également.

Mercato, Barça - Messi valide la piste Lautaro Martinez : "Un attaquant impressionnant"



Le milieu de terrain espagnol a passé huit ans avec les Gunners entre 2003 et 2011, devenant capitaine avant de revenir dans son club formateur de Barcelone.

Plus d'équipes

Après trois ans, il est retourné en Premier League à Chelsea, beaucoup voyant sa décision de rejoindre les rivaux des Gunners à Londres comme controversée. Lors d'un Live avec Thierry Henry, Fabregas a mis fin au malentendu :

L'article continue ci-dessous

"Quand je pense à toi, tu portes un maillot rouge," lui a dit Henry, évoquant son passé chez les Gunners.

"Je sais que les gens diront que tu as gagné le championnat et que tu es devenu une légende à Chelsea, mais au fond tu restes un homme d'Arsenal."

Fabregas est d'accord : "Je le suis et cela fera partie de moi pour le reste de ma vie. Je n'aurais jamais pensé avoir des sentiments mitigés entre ces deux équipes. Mais vous allez là-bas et vous rencontrez des gens, vous gagnez des titres, devenez important. Vous finissez par avoir tellement d'amour pour le club. Mais tu as raison. Tu n'oublies pas d'où tu viens et je viens de l'académie de Barcelone et je n'oublierai jamais ça, mais pour arriver au plus haut niveau j'étais à Arsenal et je n'oublie pas ça." Voilà de quoi mettre fin au débat.