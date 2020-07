Fabio Capello : "Le Real Madrid a mis fin au monopole du Barça"

L'ancien entraîneur de la Maison Blanche a souligné la très belle saison du Real Madrid, mettant surtout l'accent sur l'influence de Zinédine Zidane.

Le a "mis fin au monopole de Barcelone" en , affirme Fabio Capello, Zinedine Zidane étant considéré comme l'homme qui "a le mieux compris ce dont le club avait besoin", selon l'ancien entraîneur de la Maison Blanche. Pour rappel, les Madrilènes ont été impressionnants depuis la reprise du championnat espagnol, après la pause forcée par le coronavirus, et ont logiquement remporté le titre en , passant devant leurs éternels rivaux du Clasico.

"Le Real Madrid a gagné grâce à son propre mérite"

Zinedine Zidane, l'entraîneur français du Champion d' , a été l'un des grands artisans de ce succès de prestige. Il a montré une fois de plus qu'il avait la formule gagnante, le Barça ayant été empêché de remporter un troisième titre en autant de saisons et un cinquième au cours des six dernières années.





"Ils l'ont gagné sur le mérite", a déclaré à Marca l'ancien entraîneur madrilène Fabio Capello. "Ils ont joué le meilleur championnat. Ils ont marqué des buts et les autres n'ont pas marqué beaucoup contre eux. Le Real Madrid a mis fin au monopole de Barcelone (...) Le Real Madrid a profité de la baisse de Barcelone, mais qu'on soit clair, le Real Madrid a gagné grâce à son propre mérite, pas à cause des erreurs des autres", a insisté celui qui a aussi été sélectionneur de l' .

Capello sait ce qu'il faut pour remporter le titre à Santiago Bernabeu. Il a rempli cette mission lors de chacun de ses séjours d'une saison avec le club et pense que Zidane - qui était un favori des fans à l'époque où il jouait - est l'entraîneur parfait pour remplir l'un des rôles les plus exigeants de la planète.

Capello a déclaré à propos du Français emblématique : "Génial. Mes félicitations les plus cordiales. Il a très bien fait. C'était très difficile de remporter ce titre et il l'a réussi. Avec 10 victoires et un nul, c'est impressionnant. Il a compris plus que quiconque ce dont le club avait besoin. Il est discret, avec de la personnalité et de la confiance. C'est l'entraîneur qui a le mieux compris le besoin de rotation et de changement", explique Fabio Capello, résolument sous le charme de l'ancienne gloire du club.