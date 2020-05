Fabio Capello et le "problème" Ronaldo au Real Madrid

Fabio Capello a vu à peu près tout dans sa carrière d'entraîneur, mais personne ne lui a causé autant de problèmes que Ronaldo Nazario au Real Madrid.

Ronaldo Nazario a travaillé sous l'égide de l'Italien au pendant six mois avant d'être envoyé à l' en janvier 2007 et même si son talent était clair, il y avait aussi quelques problèmes...

"Le plus grand talent que j'ai entraîné est Ronaldo", a déclaré Capello à Sky Sport. "Mais en même temps, c'est lui qui a créé le plus de problèmes pour moi dans les vestiaires.Il organisait des fêtes et tout".

"Une fois que [Ruud] Van Nistelrooy m'a dit : 'coach, le vestiaire sent l'alcool'. (...) Ensuite, Ronaldo est allé à Milan et nous avons commencé à gagner, mais si nous parlons de talent, il était le plus grand, sans aucun doute."

Ni Ronaldo ni Capello n'ont de rancune cependant, et l'entraîneur a expliqué qu'ils parlaient "chaleureusement et agréablement" chaque fois qu'ils se rencontraient.