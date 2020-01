FA Cup - Southampton-Tottenham (1-1) : Encore un replay pour les Spurs

Les hommes de José Mourinho se sont fait rejoindre en fin de match ce samedi à Southampton au 4e tour de la FA Cup (1-1).

n'aura pas pris sa revanche ce samedi sur , quatre semaines après sa défaite face aux Saints en championnat le 1er janvier dernier (1-0). Un match nul qui condamne les deux équipes au replay.

Sans forcément dominer dans le jeu, les coéquipiers de Giovani Lo Celso se procuraient pourtant les meilleurs opportunités en première période. L'Argentin se voyait refuser l'ouverture du score pour un hors-jeu de Heung-min Son, qui déviait légèrement la frappe (21e).

L'article continue ci-dessous

Quelques minutes plus tard Lucas Moura butait sur le portier adverse (34e) en face à face avant que le jeune Tanganga, une nouvelle fois aligné par Mourinho, ne sauve les siens sur sa ligne à la suite d'une mauvaise sortie de Lloris sur coup franc (35e).

Et c'est donc en seconde période que les visiteurs allaient faire la différence. Lo Celso s'offrait un petit festival dans l'axe avant de décaler Lamela, qui trouvait ensuite Son sur la gauche pour permettre au Coréen de marquer d'une frappe croisée de l'entrée de la surface (58e). Un but accordé après vidéo alors que Dele Alli et Stephens s'étaient percutés plein axe au moment de la frappe.

Danny Ings ne trouvait pas le cadre de la tête (83e), mais c'est finalement Sofiane Boufal qui parvenait à tromper Hugo Lloris à quelques minutes de la fin du match sur un service de l'international anglais (87e). Une égalisation méritée et le suspens demeure pour savoir laquelle des deux équipes participera au 5e tour de la compétition. Il s'agit du deuxième replay pour Tottenham après Middlesbrough au tour précédent (1-1 puis 2-1).