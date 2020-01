FA Cup - Chelsea passe tranquillement, replay à venir pour Tottenham

Chelsea n’a eu aucun mal à se débarrasser de Nottingham (2-0) au 3e tour de la Cup, tandis que Tottenham devra à nouveau affronter Middlesbrough.

n’a pas commencé l’année 2020 de la meilleure des manières en concédant le match nul contre (1-1) en , mais les Blues ont rectifié le tir ce dimanche dans le cadre du 3e tour de la avec une victoire nette face à Nottingham Forest (2-0) de Sabri Lamouchi.

Pour affronter son homologue français, Frank Lampard avait prévu de faire tourner avec les absences notables de Kepa, Zouma et surtout Abraham, tous laissés au repos. Mais cela n’a pas empêché Hudson-Odoi de faire la différence du gauche dès la 6e minute de jeu ! De quoi mettre ses coéquipiers sur de bons rails.

La locomotive Hudson-Odoi

Hudson-Odoi a donc servi de locomotive, et il n’a jamais abandonné son rôle. À la demi-heure de jeu, c’est encore lui qui a obligé le portier adverse à repousser… dans les pieds de Barkley, lequel ne s’est pas fait prier pour inscrire le but du break. Une affaire classée assez rapidement pour les pensionnaires de Stamford Bridge.

ne pourra pas en dire autant ! Et pourtant, José Mourinho avait choisi d’aligner son équipe titulaire, seul Kane, blessé, manquait à l’appel au coup d’envoi. Sans leur capitaine, les Spurs ont eu du mal. Beaucoup de mal. Et l’ouverture du score de Borough par Fletcher (50e) n’a surpris personne ! Heureusement pour l’équipe du Special One, Lucas a égalisé quasiment dans la foulée (61e). Pas d’élimination pour les Londoniens, donc, mais un replay à jouer contre la bande à Lamouchi.

Les résultats de dimanche en FA Cup :

Chelsea 2-0 Nottingham Forest

Charlton 0-1 West Bromwich Albion

Middlesbrough 1-1 Tottenham

Sheffield United 2-1 Fylde

QPR 5-1 Swansea

Burton 2-4 Northampton

L'article continue ci-dessous

Bristol Rovers 2-2 Coventry City

0-1 Derby County

Crewe Alexandra 1-3 Barnsley