EXCLUSIF - Simeone, l'Atlético, Messi, le Mondial... Entretien avec Rodrigo De Paul

La recrue vedette de l'Atletico Madrid, Rodrigo Javier De Paul, a accordé une interview exclusive à GOAL avant le quart de finale de la Ligue des champions contre le Manchester City de Pep Guardiola. De Paul explique le changement radical des Colchoneros, l'unité du groupe et la confiance infinie en Cholo Simeone. Le "5" de l'Atleti a également commenté les chances de l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar, analysé les bons moments de l'Albiceleste et fait l'éloge de son capitaine, ami et meilleur partenaire, Lionel Messi.

Cela fait plusieurs mois que vous êtes en Liga et à Madrid. L'Atletico Madrid est-il vraiment le club que vous aviez en tête lorsque vous avez signé ?

"Oui, la vérité est que l'Atlético de Madrid est très grand, il fait bouger beaucoup de gens, cette passion est la plus belle chose qui soit et, pour être honnête, je suis très heureux de ces premiers mois ici."

La mauvaise passe de l'équipe est terminée. Est-ce une nouvelle dynamique ?

"Personnellement, la saison a été meilleure et pire, c'est la dynamique du football, mais maintenant j'aborde ces derniers mois en meilleure forme physique et émotionnelle. Avec beaucoup de désir. C'est ce qui arrive à l'équipe. Cette équipe se sent maintenant très bien et confiante. Nous attendons avec impatience tout ce qui est à venir".

En tant qu'individu, vous semblez plus à l'aise sur le terrain. Est-ce le cas ?

"C'est la dynamique, vous voyez, quand les choses vont bien, on voit davantage les bonnes choses et les vertus sont mises en valeur et quand les choses vont mal alors les gens voient tout comme négatif. Personnellement, j'ai toujours été clair à ce sujet. Les choses sont claires et maintenant je me sens mieux, car j'ai toujours su que tout dépendait de moi".

“Il y avait deux possibilités : s'unir ou creuser un fossé"



Le groupe s'est uni dans la difficulté et maintenant tout a changé pour le mieux. Pourquoi ?

"Dans les mauvais moments que l'équipe a eu, parfois cela arrive dans le football, si vous connaissez les groupes et les vestiaires, il y a deux façons : s'unir ou écouter ces voix critiques et générer les fissures qui peuvent vous nuire. L'équipe était unie, plus forte que jamais, et c'est cette base qui nous a permis de grandir, de nous améliorer, de gagner en Ligue des champions à Manchester. Le groupe s'est uni et malgré quelques résultats négatifs, nous avons senti que nous nous entraînions dans la joie, avec une bonne dynamique et c'est cette unité qui fonctionne maintenant".

“Douter de Simeone, c'est de la folie"



Il n'y a pas si longtemps, les résultats étaient mauvais et les gens doutaient de Simeone. Aujourd'hui, les gens l'adulent à nouveau. Comment avez-vous vécu cela de l'intérieur ?

"Douter de Cholo Simeone est une folie. Il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, il est très clair sur les choses. Et quand les choses ne vont pas bien, c'est l'affaire de tous et quand elles vont bien, c'est aussi l'affaire de tous. C'est un club, une équipe. Dans les bons et les mauvais moments, nous savons tous que nous avons nos responsabilités. Nous savons que Simeone est la tête de cette équipe, celui qui dirige ce bateau et nous sommes tous dans ce bateau. Nous croyons beaucoup à ce qu'il nous dit."

"Contre City, je m'attends à un combat assez long".

Simeone dit toujours que "si tu y crois et si tu travailles dur, tu peux y arriver", mais maintenant arrive un duel contre Manchester City. Un vrai duel de styles ?

"Grandir et travailler, personne ne le fait comme nous, avec tout le respect que je dois aux autres équipes. Nous croyons et travaillons dur dans ce que nous faisons. Nous croyons en l'idée et en la façon dont cette équipe voit le football. Ça va être un bon match. Ils nous étudieront très bien et nous les étudierons. Notre caractère et notre personnalité sur le terrain auront beaucoup à voir avec notre capacité à gagner et à débloquer ces duels en un contre un que nous aurons sur le terrain. Ça va être bon. Ce sera un match difficile, je pense qu'il sera assez long, parce que je comprends que rien ne sera joué là-bas et qu'y faire un bon résultat pourrait nous donner beaucoup d'opportunités.

Il y aura une "invasion" de fans de l'Atletico à Manchester, tout comme à Old Trafford. Ce qu'il y a de mieux avec l'Atleti, ce sont ses fans ? Sont-ils si importants pour l'équipe ?

"Bien sûr. Je ne sais pas si vous étiez à Manchester, mais ceux qui y étaient le savent. La passion avec laquelle ils le vivaient était incroyable. Je ne sais pas combien de supporters étaient sur le terrain, je pense qu'ils étaient trois mille, mais ils n'ont pas arrêté de chanter tout au long du match, ils n'ont pas arrêté de se faire sentir dans le camp anglais et cela nous a donné beaucoup de force. La veille, nous avions ressenti une atmosphère quelque peu hostile. En voyant ce qu'il y avait sur le terrain, nous savions que nous allions bien jouer et que nous allions passer, précisément à cause de cela, à cause du public".

Parlons de l'Argentine, du tirage au sort de la Coupe du monde. Dans un groupe composé de la Pologne, du Mexique et de l'Arabie saoudite, l'Argentine devrait être favorite ?

"C'est une Coupe du monde et les meilleurs sont là. C'est un groupe difficile. Les trois adversaires que l'Argentine affrontera ont des façons de jouer et des styles différents, nous devrons nous adapter. Nous sommes très excités, à cause du parcours que nous avons fait après 2018, dans ces quatre années nous avons fait des choses super bien, nous sommes tous ensemble, avec l'entraîneur, nous avons gagné une Copa America, 31 matchs sans perdre... Nous sommes excités, mais avec une excitation mesurée parce qu'il y a sept ou huit candidats, mais nous sommes excités, sachant qu'un seul pays peut être champion du monde. Nous allons essayer d'aller jusqu'au dernier jour. Surtout, parce que nous voulons donner ça aux fans. Nous devons donner de l'espoir à un pays dans lequel il y a toujours plus de choses négatives. Si nous donnons cela au peuple, nous gagnons.

“Messi, sa tête va plus vite"



On parle beaucoup de la relation De Paul-Messi. Ce sera la cinquième et peut-être la dernière Coupe du monde de Lionel, serait-ce la fin parfaite que de gagner ?

"Tout d'abord, Messi n'a besoin de rien d'autre pour tout ce qu'il a donné au football pour le mettre là, au sommet. Je n'ai pas beaucoup d'opinion sur ce qui lui arrive à Paris, car je ne le vis pas au jour le jour, mais je peux parler de ce qu'il fait dans l'équipe nationale. Il est heureux en Argentine. Il est notre chef, nous le suivons. Maintenant, il va sûrement nous parler, il a cinq coupes du monde à son actif et il va nous donner des conseils, un mot d'encouragement, parce que comme vous l'avez dit, il a déjà cinq coupes du monde et l'expérience à ce moment-là pèse lourd. J'espère que Messi en profitera et ne souffrira pas. J'espère que tout se passera bien, nous verrons si c'est sa dernière Coupe du monde ou non, c'est à lui de décider. Il peut vraiment continuer à jouer jusqu'à ce qu'il en ait envie, parce qu'il est à un autre niveau, sa tête va plus vite que n'importe quel être humain, donc nous allons tous essayer de lui faire profiter de cette Coupe du Monde et si nous arrivons jusqu'au dernier jour, ce sera encore mieux".

“Simeone et Scaloni savent comment parler aux joueurs"



Y a-t-il des parallèles entre les motivations de Scaloni et celles de Simeone ?

"Oui, c'est un peu comme la dynamique du football. Lorsque vous êtes au sommet, vous savez qu'à un moment donné, cela prendra fin et lorsque les choses vont mal, travailler dur aide aussi. Bien faire les choses permet de les améliorer. Quand les choses vont mal, il est vrai que Scaloni et Simeone ont tous deux beaucoup de personnalité. Ils parlent beaucoup aux joueurs. En ce sens, ils sont très similaires, mais Cholo est logiquement plus expérimenté. Ils ont tous deux été joueurs, ils connaissent le vestiaire et savent quand ils doivent parler ou quand c'est le meilleur moment pour faire passer leur message. Scaloni et Cholo savent quand parler au groupe, quand ne pas le faire ou quand il est temps de parler individuellement. À l'Atlético de Madrid, il était essentiel de savoir interpréter quand parler au groupe, quand parler individuellement, parce que c'était, sans aucun doute, la façon de réveiller les petites choses qui manquaient".

Des promesses à faire si vous devenez champion du monde ?

"Je ferais beaucoup de choses folles, mais je préfère ne pas les dire. En tant que joueurs, nous devons faire comprendre aux gens que gagner une Coupe du monde n'est pas facile. Il y aura des équipes très fortes. Je ferais une erreur si je commençais à parler de ce que je vais faire si je gagne la Coupe du monde. Oui, nous sommes excités, nous allons tout donner pour atteindre notre objectif, mais nous devons être prudents, étape par étape.

On a toujours dit que votre famille est très importante dans votre vie, sur et en dehors du terrain, mais quel rôle votre grand-père a-t-il joué dans votre carrière ?

"Il m'a accompagné tout au long de mon adolescence. Nous avions une relation très proche, il était avec moi pratiquement tous les jours de ma jeunesse. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Quand je rêvais de devenir un joueur de football. Quand il part, c'est comme si le chef de ma famille partait. À partir de ce moment-là, j'ai fait un "clic" dans ma tête et j'ai décidé de faire ma part avec mon illusion et mon rêve pour donner un meilleur bien-être à ma famille. Avec le temps, avec tout ce que j'ai réalisé, au niveau individuel, du club et de l'équipe nationale, je me dis toujours que j'aurais aimé que mon grand-père puisse profiter de tout cela et le voir, grâce à mes efforts et surtout à ce qu'il m'a toujours aidé, mais bon, je sais qu'il est toujours là pour moi".

Rubén Uría / Juan Jiménez.