[EXCLU] Takefusa Kubo : "C'est particulier de jouer contre le Real Madrid"

Par Jorge C. Picón – Takefusa Kubo (20 ans) attend avec impatience le match entre Majorque et le Real Madrid qui aura lieu lundi à 21h00. Recruté par le Real Madrid en 2019, le Japonais n'a jamais porté la tunique blanche en match officiel et enchaîne les prêts en Liga (Majorque, Getafe, Villarreal et de nouveau Majorque cette saison).

Son sixième match contre le Real !

Lundi, ce sera la sixième fois qu'il affronte le club auquel il appartient. « Chaque match est important, mais bien sûr, pour moi, c'est particulier de jouer contre le Real Madrid », a-t-il confié en exclusivité à GOAL avant la rencontre. Pour autant, se sent-il prêt à manifester sa joie, s'il venait à marquer contre le club madrilène ? « Ça dépendra du déroulement du match, mais ce serait un but très important pour moi », nous explique-t-il.

Kubo a de bonnes relations avec les joueurs du Real Madrid mais avant une telle rencontre, il préfère prendre ses distances, afin de l'aborder dans les meilleures conditions : « Pour tout vous dire, je n'échange pas beaucoup de SMS avec les joueurs du Real. Je joue pour Majorque et je dois donner le meilleur pour mon équipe. »

Au cours de notre interview avec Kubo, nous lui avons demandé comment il avait vécu le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG et il nous livre une analyse pertinente tout en faisant part d'un souhait : « C'était un match de très haut niveau et le Real l'a emporté en seulement quinze minutes. Cela prouve qu'un match peut basculer à tout moment et qu'il faut toujours être concentré à 100%. Sur le plan personnel, je voudrais jouer ces grands matches ».

L'international japonais nous a également parlé de sa saison avec Majorque, gâchée par une blessure au genou, et comment il jugeait ses performances : « Je suis sûr que ma saison aurait été meilleure sans ma blessure au genou pour la simple et bonne raison que j'ai manqué des matches importants, aussi bien avec Majorque qu'avec la sélection japonaise. Mais maintenant c'est derrière moi et je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Il reste encore beaucoup de matches cette saison et je sais ce qu'il me reste à faire pour aider mon club à atteindre ses objectifs. »

Kubo espère toujours jouer pour le Real

En brillant avec Majorque, Kubo espère revenir au Real Madrid pour s'y imposer : « Dès que le Real m'en donnera l'opportunité, je ferai tout pour donner le meilleur de moi-même. Mon objectif a toujours été de jouer pour le Real. »

Cette saison, Kubo a fait 21 apparitions avec Majorque (18 en Liga dont 14 en tant que titulaire plus 3 en Copa del Rey) et il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives. Des stats qui ne reflètent pas son impact sur le jeu puisqu'il est un excellent dribbleur (58% de dribbles réussis).

Pour convaincre les dirigeants madrilènes de lui faire confiance, il devra attendre que plusieurs conditions soient remplies : la première, est que Vinicius puisse obtenir la nationalité espagnole afin de libérer une place dans l'effectif pour un joueur extra-communautaire. La seconde, est que le Real Madrid dégraisse afin qu'il puisse obtenir un temps de jeu conséquent.

Au Real, on suit avec attention les prestations de Kubo et le club a pleinement confiance en lui pour les années à venir. Ce n'est donc plus qu'une question de temps avant de voir Kubo étrenner le maillot merengue.

Traduction et adaptation par Xavier Béal