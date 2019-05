EXCLU - Sergio Reguilon commente la rumeur Ferland Mendy : "Le club croit en moi"

Exclusif - Sergio Reguilon s'est confié à Goal sur son avenir et la probable arrivée du Lyonnais Ferland Mendy à son poste.

Le jeune latéral gauche du , qui a explosé cette saison et qui s'est même installé dans l'équipe première du club merengue, revient sur les questions relatives à son avenir et sur l'été qui s'annonce très chaud en termes d'arrivées au sein de la Maison Blanche.

Dans les jeux vidéo de football, qui était votre idole ?

"J'aime beaucoup Steven Gerrard, car il a toujours eu de superbes frappes ! C'est celui que j'ai toujours choisi dans les jeux vidéo. Mais dans la vie réelle, mon idole était Roberto Carlos. J'aimais beaucoup. Il était un gaucher comme moi, il a joué à ma position. Il sait qu'il était mon idole. Il me dit que c'est une fierté pour lui [rires]. "

Savez-vous quel est votre score à FIFA?

"Oui, je sais parfaitement! C'est tellement mauvais! 64 en moyenne. Nous avons fait une vidéo avec EA Sports et je leur ai dit:" Je ne peux pas avoir un 64 en moyenne "[rires] Au début, je comprenais, parce que je viens de la Castilla. Mais en décembre, les scores changent et ça bouge!"

Quelle note vous donneriez-vous cette saison?

"Ce n'est pas moi qui dois mettre ma note. Je suis très heureux de la saison que j'ai faite. Ça a été bien, j'ai pu défendre le meilleur club du monde en 22 matchs en tant que titulaire. Mais bon, je ne peux pas me mettre de note".

"Tous ceux qui viennent en été seront les bienvenus"

Quel est le secret de votre explosion cette saison?

"Je suis très assidu et constant. En fin de compte, parfois, la vie est juste et vous donne de petits cadeaux. Il y a des gens qui travaillent dur et qui n’ont pas cette récompense, et c’est pourquoi cela me valorise beaucoup".

Que diriez-vous à ceux qui pensent que votre explosion n'était qu'une étoile filante?

"C'est un mensonge. Les gens qui me connaissent savent que je suis très constant, très travailleur et que ce n'est pas une coïncidence. L'oeuvre de toute ma vie a été de me battre pour être ici."

Quel était le moment le plus spécial pour vous cette saison?

"Quand ils m'ont dit que je resterais dans la première équipe! Je ne l'oublierai jamais. C'était ce que je voulais depuis mon enfance. Ce que j'attendais. Puis aussi les débuts. Par exemple, en Champions League. Les victoires, le match contre Atlético avec ma famille en tribunes. Et le pire? Je n'oublierai pas non plus cette semaine fatidique Barça-Barça- ..."



Si on vous avait dit en août que vous alliez jouer le derby, les Clasicos et l’Ajax en C1, qu’auriez-vous pensé?

"Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas sur le moment. C'est juste qu'il y a un an, je jouais en Castilla, à Logroñés ... qui aurait pensé que je serais au Real Madrid! Ce sont des joies et une fierté immenses. Pour moi et ma famille, qui ont sacrifié beaucoup de choses pour rendre cela possible. "

Et si on vous avait dit en mars que le Real Madrid compte maintenant sur Ferland Mendy pour renforcer votre position?

"Eh bien, il y a beaucoup de rumeurs. Ca concerne la direction du club. Je sais que le club est très heureux de ce que j'ai fait cette année et j'ai confiance en moi, en l'entraîneur et j'ai mon contrat ".

Qu'est-ce que Zidane vous a dit en personne lorsque vous vous êtes vus à deux reprises?

"Ce dont l'entraîneur et moi-même avons parlé est confidentiel, mais j'étais très heureux des deux réunions que nous avons eues. Je suis très calme".

Et s’ils vous proposent un prêt cet été, que diriez-vous?

"Mon but est de rester au Real Madrid, mais voyons ce qui se passe. L'été est très long. Tout peut arriver. Mais je suis très calme."

En cas d'offres, ce serait plutôt un transfert en ou à l'étranger pour vous ?

"Si j'ai des offres de l'étranger, de l'Europe... Je préférerais jouer à l'étranger. Mais je préfère avant tout le Real Madrid."

Le Real Madrid a-t-il besoin d'une révolution dans l'équipe?

"C’est quelque chose de très gros. À la fin, on dirait que toute une équipe de football arrive ! C’est un sujet qui ne me concerne pas. Je suis très heureux avec mes coéquipiers. Nous savons que nous pouvons donner beaucoup plus. Et tous ceux qui viennent seront les bienvenus. "

Enfin, connaissant l’équipe et l’entraîneur, parieriez-vous que le Real Madrid remportera un titre l’année prochaine?

"Oui, oui, à 100%! Nous allons gagner l'un des trois gros titres l'année prochaine à 100%."