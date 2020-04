EXCLU - Mercato : Rennes veut prolonger Tim Jabol

INFO GOAL - Le Stade Rennais devrait accélérer les discussions pour prolonger le milieu de terrain Tim Jabol (20 ans), en fin de contrat.

Le travaille sur les contours de son effectif pour la saison prochaine. Et d’après les informations de Goal, le club breton souhaiterait conserver le milieu défensif Tim Jabol.

Le joueur de 20 ans, capable de jouer en défense centrale, sort d’une saison convaincante avec l’équipe réserve.

Recruté un an plus tôt à Saint-Louis-Neuweg (N3), il a déjà participé à plusieurs entraînements avec l’équipe première, donnant satisfaction à l’entraîneur Julien Stéphan et l'ensemble de son staff.

Rennes devrait lui faire une proposition pour prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. On parle d'une prolongation de deux ans.

Des clubs français et étrangers se sont également renseignés.