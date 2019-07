EXCLU GOAL - Thiago Alcantara : "L'intérêt du Barça m'a choqué"

L’international espagnol s'est confié sur sa jeunesse, au FC Barcelone, avant de s’installer plus tard en Allemagne, du côté du Bayern Munich en 2013.

Fils du footballeur brésilien Mazinho, Thiago Alcantara, vedette du , s'est confié en exclusivité à Goal sur son passé et sa jeunesse. Aux côtés de Rafinha, son frère, l’international espagnol est né en mais a été contraint de souvent déménager à l'étranger et notamment en , où évoluait son père.

"J'ai une collection de grands souvenirs de mon enfance parce que j'étais avec mon frère tout le temps. Nous sommes très proches et la différence d'âge était inférieure à deux ans. Il était mon double et c'était génial. Nous avons passé des moments formidables en jouant dans toutes les villes où mon père a joué après les matchs, à l'école et en jouant avec des amis" explique-t-il.

C'est lorsque son père évoluait au Celta Vigo que Thiago a commencé sérieusement à s'intéresser au football. Le joueur de 28 ans était l’un des joueurs les plus remarquables de l’équipe amateur de l’ED Val Minor Nigran, qui a battu plusieurs grands clubs espagnols. Ses performances ne sont pas passées inaperçues et il a fini par rejoindre Barcelone à l'âge de 14 ans, en snobant le .

Thiago : "Ma décision était très précise"

"Je jouais dans une équipe de ma ville natale de Vigo. Ma mère ne m'a pas permis de faire partie de l'ancienne équipe de mon père parce que mon père avait des problèmes quand il était joueur. Ma mère ne m'a pas permis, ni à moi, ni à mon frère d'y aller", a ajouté Thiago.

"Nous avons donc joué dans une équipe où mes amis de l'école étaient présents. Nous avons passé une bonne saison. Nous avons battu le Real Madrid. Nous avons battu Celta. Nous avons battu Deportivo. Nous avons battu toutes les équipes en Espagne.

Un jour où nous avons joué à Barcelone, après le match, mon père a dit: "Thiago, je ne voulais pas te dire avant mais ils veulent que tu fasses partie de Barcelone l'année prochaine. Alors qu'est-ce que tu en penses?" À ce moment-là, tu es choqué parce que Barcelone est une grande équipe. Également à cette époque, il m'a parlé de Madrid et d'autres grands clubs. Mais ma décision était très précise"

Son déménagement à Barcelone lui a permis de faire équipe avec certains des meilleurs joueurs de sa catégorie d'âge, mais un jeune en particulier s'est distingué.

"À cette époque, c'était un gars d'Israël qui m'avait le plus impressionné, Gai Assulin", a poursuivi Thiago. "Il avait mon âge et il faisait un pas plus vite que moi, tout le temps. Il a atteint la deuxième équipe, mais ensuite il n'a pas rejoint la première équipe et il n'a pas été constant dans la première division. À la fin, il jouait en deuxième et troisième division en Espagne. Mais il était le plus grand talent que j'ai vu à La Masia."

Après avoir impressionné dans la célèbre académie de Barcelone, Thiago a finalement réussi à faire partie de l'équipe première. "En tant que professionnel, je ne suis pas un gars qui pourrait être impressionné par les joueurs, mais j'ai beaucoup de respect pour eux. La quantité de respect à ce moment était: 'Wow!' Vous êtes dingue à l'idée de jouer contre eux, d'apprendre avec eux, de combattre avec eux. C'est vraiment très excitant

Mais je regarde toujours leur comportement, comment ils sont sur le terrain, comment ils sont dans les vestiaires. Pour moi, c'était plus important. J'ai du respect pour quelqu'un pour ce qu'il est, pas parce qu'il est joueur de football"

Un nouveau rôle de cadre au Bayern Munich

L'international espagnol a fait ses débuts à Barcelone en 2009 à l'âge de 18 ans, mais il a finalement décidé de quitter le Camp Nou pour le Bayern Munich en 2013 à la recherche de meilleures opportunités pour la première équipe. Depuis, il a disputé près de 200 matchs, remportant six titres de et deux Coupes d' .

Avec des joueurs tels que Franck Ribery et Arjen Robben qui ont quitté le club, Thiago est maintenant l'un des cadres les plus expérimentés du Bayern et il a hâte d'assumer ces nouvelles responsabilités.

"Les joueurs que nous avons maintenant doivent assumer ce rôle. Avant, ces légendes étaient là. De très jeunes gens arrivent, des gens d'expérience, mais aussi des plus jeunes que nous", a poursuivi l'ancien milieu de terrain de Barcelone. Nous devons les guider d’une manière ou d’une autre et en tirer des enseignements. Ce sera un bon mélange et nous en sommes très excités.”

L'article continue ci-dessous

Robben et Ribery ont tous les deux joué une décennie entière au Bayern avant d'annoncer leur départ, mais Thiago ne sait pas encore s'il pourrait atteindre le même stade.

"J'essaie juste de profiter de mon travail, de cette passion que j'ai, de partir avec ce sentiment tous les matins quand je me lève. Il faut que ça continue comme ça. En trois ans, on ne sait jamais. Je ne veux pas avoir de projets. Je déteste les plans. Vivons au jour le jour"