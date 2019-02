EXCLU GOAL - Marcelo (Lyon) compare Messi et Mbappé :"Kylian m'a donné le plus de problèmes"

Le défenseur de Lyon s'est exprimé dans les colonnes, de Goal, comparant les deux champions.

Dans un entretien à Goal, Marcelo, le défenseur de l'OL, a comparé Kylian Mbappé et Leo Messi, affirmant clairement que c'est le Français qui lui a posé le plus de problèmes lors qu"il avait dû lui faire face cette saison.

Le joueur lyonnais avait affronté Messi mardi soir en 8es de finale aller de Ligue des champions, avant de devoir de nouveau défier La Pulga au Nou Camp à l'occasion du match retour le 13 mars prochain. Marcelo a noté que Messi n'avait pas fait un grand match et que Mbappé s'est avéré un adversaire plus dangereux.

Pour rappel, l'OL a déjà affronté le PSG à deux reprises cette saison et reste d'ailleurs la seule équipe à avoir battu les Parisiens en championnat depuis l'entame de la campagne actuelle. Et Marcelo se souvient très bien de sa rencontre avec un certain natif de Bondy :

"Les joueurs que j'ai affrontés récemment sont du top niveau. Mbappé m'avait donné énormément de travail quand j'avais joué contre lui cette saison. Messi n'a pas très bien joué (mardi, ndlr), mais Mbappé, au niveau de la vitesse et du placement los des duels, a été le plus dur à gérer".

Comme nombre d'observateurs, Marcelo voit le jeune parisien aller très haut et tutoyer les cimes du football mondial : "Je pense qu'il existe une grande possibilité pour qu'il devienne bientôt l'un des meilleurs au monde.Il a certains points à améliorer afin d'être au niveau de Messi et Cristiano Ronaldo, mais il évolue très vite".

En parlant d'évolution, Marcelo a aussi évoqué celle du foot français depuis le Mondial remporté en Russie : "La visibilité du foot français est désormais beaucoup plus grande qu'avant le Mondial. Nous savions que la France faisait un très bon travail. Le même que celui effectué par l'Allemagne au niveau des clubs et de la fédératon avant le Mondial 2006. Quand les choses sont bien orgénisées, elles s'améliorent. La France possède beaucoup de grands joueurs capables de jouer le prochain Mondial avec un très haut niveau. La visibilité est désormais très grande avec pas mal de gros transferts".