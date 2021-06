Exclu - Fabregas : "Quand j’avais 30 ans, j’avais le corps d’un homme de 36 ans"

A Monaco depuis deux saisons, Fabregas sait que ses belles années sont derrière lui mais garde encore l’envie d’un jeune joueur.

A 34 ans, Cesc Fabregas aurait certainement aimé connaitre un quatrième Euro de suite avec la Roja. Plus appelé en sélection depuis la fin de l’Euro 2016 en France, le milieu de Monaco s’est fait une raison depuis bien longtemps. Son compteur restera bloqué à 110 capes et il peut désormais se concentrer pleinement sur la saison prochaine avec le club de la Principauté.

Troisièmes du championnat de France, les Monégasques vont devoir passer par des tours de qualifications s’ils veulent avoir une chance de participer à la Ligue des Champions. Un objectif clairement assumé par l’ancien Barcelonais.

"Je vieillis mais ma mentalité est la même, prévient Fabregas dans une interview donnée à Goal. Je sais que je ne jouerai pas autant, mais mon entraîneur me connaît et connaît mon jeu. Il sait quelles situations et quels jeux il peut utiliser pour tirer le meilleur de moi. Je ont prouvé à plusieurs reprises cette année que je peux faire la différence sur le banc."

"C'était mon rêve de finir de jouer dans le Ligue des champions, où j'ai été toute ma vie, je me sens à ma place et où j'aime être."

Il faudra encore un peu patienter mais à 34 ans, Cesc Fabregas sait qu’il n’a plus que quelques années devant lui. Professionnel depuis ses 16 ans et le grand bain avec Arsenal, le milieu espagnol ressent de plus en plus le poids des années au haut niveau et ne s’en cache pas. Il sait qu’il ne peut plus tenir le même rythme que durant ses glorieuses années au début des années 2010 mais accepte désormais ce rôle de remplaçant qui est le sien à Monaco depuis l’arrivée de Niko Kovac.

"Rappelez-vous, j'ai commencé si jeune et j'ai joué tellement de matchs dès l'âge de 16 ans à Arsenal, dit-il. Quand j'avais 30 ans, mon corps ressemblait plus à celui d'un joueur à 36 ans et je le sais."

"Mentalement, je me réveille toujours affamé chaque matin et je vois les jeunes joueurs apprendre et s'améliorer, et j'aime en faire partie. Cela me fait tellement plaisir de m'entraîner et de rivaliser avec eux. Cela me rend fier de voir ce que nous avons accompli. ensemble cette année parce que je sais que ça n'a pas été facile."

En fin de contrat en juin 2022 avec l’AS Monaco, pense-t-il à la retraite ? Il est encore trop tôt pour le dire mais ça ne semble pas être le plan, lui qu’on annonce du côté de la MLS avec son ami Lionel Messi.

"Tant que cela continuera, je me sentirai vivant et impliqué dans le projet du club. Après, je ne sais pas. J'aurai 35 ans quand j'aurai fini et je veux voir comment mon corps se sent et réagit après un saison difficile l'année prochaine."