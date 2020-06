EXCLU - Anthony Scaramozzino (Boulogne) se rapproche de Pau

Selon les informations de Goal France, Anthony Scaramozzino (Boulogne) serait en discussions très avancées avec le club récemment promu en Ligue 2.

Promu en , Pau pourrait prochainement enregistrer l'arrivée d'un renfort expérimenté.



Selon nos informations, le défenseur Anthony Scaramozzino, serait en effet en discussions avancées avec le récent champion de National 1.



Sous contrat avec l'US Boulogne jusqu'en juin 2021, et notamment passé par le , l'OGC Nice ou encore le , le joueur de 35 ans pourrait donc retrouver la et venir encadrer l'effectif de Didier Tholot, récemment nommé entraîneur du club en lieu et place de Bruno Irlès.