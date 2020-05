Evra veut coacher "peu importe où"

L'ancien latéral de Manchester United souhaite à tout prix devenir coach.

L'ancien latéral gauche des Bleus a débuté une formation pour passer ses diplômes d'entraîneur et veut à tout prix entamer une carrière de coach comme il l'a confié dans le podcast officiel diffusé par les Red Devils.

"Je veux entraîner, peu importe où. Je ne me fixe pas d'objectifs. Dans la vie, je ne me donne pas de but. Que se passe-t-il si on échoué à les atteindre? On est déçu donc je ne me fixe pas d'objectifs. [...] Dire quelle équipe je veux entraîner? Je ne sais pas. Je prendrai ce que l'Univers me donnera."

"Certains joueurs pensent que, parce qu'ils ont eu une superbe carrière, ils vont être des entraîneurs de top niveau. Mais non, on repart de zéro. En tant que joueur, tu as gagné, mais qu'as-tu fais en tant qu'entraîneur? Rien.", a ajouté l'ancien monégasque.